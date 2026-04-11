NASA comparte fotos del estado de los astronautas de Artemis II tras amerizaje

Los cuatro astronautas, Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman y Jeremy Hansen, amerizaron la tarde del viernes 10 de abril tras completar la misión de prueba alrededor de la Luna.

LEA MÁS: Astronautas del Artemis II cumplieron con éxito su extraordinaria misión

Unas horas después del amerizaje, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) compartió las imágenes de los astronautas después de que fueran rescatados de la cápsula Orión que descendió en el océano Pacífico, frente a las costas de San Diego, Estados Unidos.

Los cuatro astronautas de la misión Artemis II amerizaron el viernes 10 de abril tras completar la prueba alrededor de la Luna. (NASA/Bill Ingalls/(NASA/Bill Ingalls))

Koch, Glover, Wiseman y Hansen fueron rescatados con helicópteros y llevados al buque anfibio USS John P. Murtha, donde recibieron chequeos médicos.

Una vez en el buque, ellos fueron fotografiados. Ellos se veían felices de haber cumplido la misión y estar de regreso a casa.

Así fue el amerizaje y rescate de astronautas de Artemis II

Nave estuvo expuesta a altas temperaturas en su ingreso

La nave Orión que transportaba a los protagonistas de la misión Artemis II estuvo expuesto a temperaturas de alrededor de 2.700°C, mientras se precipitada a través de la atmósfera. Este grado de calor es aproximadamente la mitad de la temperatura de la superficie del Sol.

Los cuatro astronautas de la misión Artemis II amerizaron el viernes 10 de abril tras completar la prueba alrededor de la Luna. (NASA/Bill Ingalls/(NASA/Bill Ingalls))

Tras superar una de las fases más peligrosas de la misión, el comandante Wiseman informó un código “green”, que significaba que los cuatro miembros de la tripulación estaban en buenas condiciones.

LEA MÁS: Oposición presiona por elecciones tras caída de Maduro en Venezuela

De hecho, cuando llegaron al buque, los cuatro decidieron caminar en vez de ser llevados en sillas hacia las pruebas médicas que les debían realizar.

Los astronautas posaron frente a la nave Orión con la que fueron alrededor de la Luna y los trajo de regreso a casa. (NASA/Bill Ingalls/(NASA/Bill Ingalls))

Estación Espacial Internacional también compartió fotos

La Estación Espacial Internacional compartió fotos de la tripulación de Artemis II en su entrada a la Tierra.

La Estación Espacial Internacional captó el regreso de los astronautas de la misión Artemis II a la Tierra. La nave Orión dejó una franja blanca mientras reingresaban a la atmósfera. (EEI/EEI)

Las imágenes que fueron publicadas a través de las redes sociales se puede ver una línea blanca que sería el trayecto que tuvo la nave Orión en su ingreso a la atmósfera de la Tierra, en su regreso a casa.

La Estación Espacial Internacional captó el regreso de los astronautas de la misión Artemis II a la Tierra. La nave Orión dejó una franja blanca mientras reingresaban a la atmósfera. (EEI/EEI)

LEA MÁS: Niño de 4 años muere tras asomar la cabeza por la ventana de un bus