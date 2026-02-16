Pensó que era un lunar y terminó siendo cáncer de piel

Lo que parecía un lunar común terminó siendo un diagnóstico de cáncer de piel. Una mujer reveló en TikTok que durante cinco años ignoró una pequeña mancha en el párpado inferior, hasta que el crecimiento progresivo la llevó a consultar a un especialista.

La afectada explicó que la marca apareció cerca del lagrimal y que al inicio no le dio importancia, pues estaba acostumbrada a tener lunares en distintas partes del cuerpo. Con el paso del tiempo, la mancha redonda comenzó a expandirse sobre el párpado, aunque el cambio fue tan gradual que no lo notó de inmediato.

LEA MÁS: Si no tiene la tarjeta de vacunas al día o no sabe ni cuáles tiene, debe urgentemente inyectarse contra peligrosa enfermedad

Fue al comparar fotografías antiguas cuando se percató del crecimiento anormal. Ante la duda, decidió acudir a consulta médica en 2025. El especialista realizó una biopsia y confirmó el diagnóstico: carcinoma basocelular (CBC) micronodular, uno de los cánceres cutáneos más comunes.

El melanoma cutáneo es el tipo de cáncer de piel más letal, y se estima que los rayos ultravioleta son responsables del 80% de los casos a nivel mundial. (Canva/Canva)

La señal que no debe pasarse por alto

Aunque el carcinoma basocelular rara vez produce metástasis, puede causar daños importantes en tejidos cercanos si no se detecta a tiempo. En este caso, el cáncer comprometía parte de la estructura frontal del rostro, generando cambios visibles.

La mujer explicó que decidió contar su historia para alertar sobre la importancia de observar cualquier cambio en lunares o manchas. Insistió en que términos como “común” no deben interpretarse como sinónimo de inofensivo.

El mensaje principal fue claro: ante crecimiento, cambio de color, sangrado o alteraciones en la forma de un lunar, lo recomendable es acudir a valoración profesional. La detección temprana del cáncer de piel puede evitar procedimientos más complejos y secuelas mayores.

LEA MÁS: Ministerio de Salud confirma caso de sarampión en Costa Rica, el paciente y el lugar

La historia se convirtió en un llamado de atención sobre la prevención y el autocuidado, especialmente en zonas del rostro expuestas de forma constante al sol.

La mancha en el párpado fue diagnosticada como cáncer de piel tras una biopsia. (El Tiempo Colombia/El Tiempo, Colombia)

Nota realizada con ayuda de IA