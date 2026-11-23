El periodista mexicano Jesús Adrián Ibarra vivió momentos de enorme tensión cuando una balacera lo sorprendió mientras realizaba una transmisión en vivo en las calles de Guasave, Sinaloa, en México.

El incidente ocurrió la noche del sábado, cuando el reportero de Meganoticias se encontraba trabajando junto a su camarógrafo.

En medio del enlace comenzaron a escucharse ráfagas de disparos a corta distancia, lo que obligó al comunicador a interrumpir su cobertura habitual para buscar protección.

Periodista se escondió detrás de un automóvil

El periodista Jesús Adrián Ibarra tuvo que buscar refugio durante una transmisión en vivo en Guasave, Sinaloa. ( Captura/Captura)

El video que se volvió viral muestra que el periodista se agachó y buscó refugio detrás de un carro estacionado al percatarse de que los disparos se escuchaban muy cerca de su ubicación.

La situación quedó registrada durante la transmisión, pues la señal continuó mientras el reportero intentaba ponerse a salvo.

Desde el suelo, Ibarra siguió relatando lo que estaba ocurriendo, hasta que finalmente terminó el enlace por motivos de seguridad.

¿Qué provocó la balacera en Sinaloa?

El episodio ocurrió durante una jornada de violencia en Sinaloa, marcada por enfrentamientos armados, bloqueos de carreteras e incendios de vehículos.

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Los reportes vincularon estos hechos con un operativo militar dirigido a capturar a Fausto Isidro Meza Flores, conocido como “El Chapo Isidro”.

Fue en ese contexto cuando el comunicador de Meganoticias quedó expuesto a los disparos mientras cumplía con su labor informativa.

Las imágenes del reportero buscando refugio muestran el riesgo al que pueden enfrentarse los trabajadores de prensa cuando cubren situaciones de violencia.