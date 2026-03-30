¿Por qué cada vez más personas colocan un vaso con vinagre debajo de la cama?

¿Por qué ahora todo el mundo está poniendo un vasito con vinagre debajo de la cama?

En redes sociales no dejan de hablar de un truco casero que, según dicen, le puede cambiar el ambiente al cuarto sin gastar un cinco: poner un recipiente con vinagre debajo de la cama.

El vinagre en las ollas ayuda a absorber mejor el hierro, elimina residuos difíciles y permite curar utensilios de barro de forma segura. (Canva/Canva)

La idea es sencilla, barata y cualquiera la puede hacer. Por eso se ha vuelto viral entre quienes andan buscando dormir mejor o quitar esos olores raros que a veces se acumulan en los cuartos cerrados.

Desde el punto de vista más práctico, el vinagre blanco es un viejo conocido en la limpieza del hogar. Tiene ácido acético, que ayuda a neutralizar malos olores, sobre todo los que vienen de la humedad o del encierro. Es decir, no es magia: el líquido simplemente “se come” los olores fuertes y evita que usted tenga que estar usando tanto aerosol perfumado.

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Pero no todo el mundo lo ve igual. Hay quienes lo aplican desde el lado del Feng Shui, una filosofía china que busca armonía en los espacios. Según esta creencia, el vinagre también serviría para limpiar “energías pesadas” y dejar que fluya mejor el Chi, que es como la energía vital del lugar. Incluso recomiendan ponerlo en un vaso de vidrio, del lado izquierdo de la cabecera, que supuestamente está ligado a la salud.

El asunto no se queda ahí. En TikTok se hizo popular el famoso “vasito con vinagre y sal”, que mezcla vinagre, agua y sal gruesa en partes iguales. Algunos usuarios dicen que hay que “intencionarlo”, o sea, repetir frases positivas mientras se prepara, y dejarlo escondido por unos días para ver resultados.

Un método casero con vinagre blanco permite limpiar y desinfectar las llaves de la casa sin químicos agresivos y con pasos sencillos. (Gemini/Generada con IA)

Eso sí, no todo es tan sencillo como parece. Expertos en limpieza recomiendan tener cuidado: el vaso debe estar bien colocado para que no se riegue, y siempre lejos de niños y mascotas. Además, mejor usar vidrio y cambiar el contenido cada dos o tres días para que siga funcionando.

Al final, más allá de si usted cree o no en las energías, lo cierto es que este truco se volvió popular por una razón clara: es barato, fácil y puede ayudar a mantener el cuarto con mejor olor y sensación más fresca a la hora de dormir.