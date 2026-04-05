Profesora creía que le dolía el brazo por dormir mal, pero un síntoma extraño en su visión reveló lo peor

Callie Matalas, una profesora de Chicago, comenzó a experimentar un dolor en el brazo que, inicialmente, atribuyó a una mala postura al dormir. Sin embargo, con el paso de los días, recibió un grave diagnóstico.

Según sus declaraciones dadas a conocer por People, los dolores eran intensos, similares a un “espasmo muscular”, y comenzaron en agosto de 2025.

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“Ocurría principalmente cuando dormía, así que pensé: “Quizás es porque estoy durmiendo mal”, relató la mujer de 39 años.

La profesora pensaba que el dolor era por no haber dormido bien. (ChatGPT/IA)

El diagnóstico que cambió todo

Con el tiempo, desarrolló una tos persistente que no desaparecía. A esto se sumó la aparición de un extraño rayo en su ojo derecho, lo que finalmente la llevó a buscar atención médica.

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Tras varios estudios, incluyendo una radiografía, los especialistas detectaron un tumor de aproximadamente cuatro pulgadas junto al pulmón. Posteriormente, confirmaron que se trataba de linfoma no Hodgkin, una forma de cáncer que afecta el sistema linfático.

Un mensaje de alerta

Ante este panorama, Matalas inició un tratamiento de quimioterapia para combatir la enfermedad. Su caso ha generado reflexión sobre la importancia de prestar atención a las señales del cuerpo.

“Si sientes que algo está mal o si sientes que algo está fuera de lugar, entonces haz que lo revisen”, recomendó la mujer.