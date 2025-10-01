Profesora en Texas es investigada por alimentar una cobra con un gatito vivo en clase

Una profesora en Texas es acusada de alimentar a una cobra con un gatito recién nacido en clase. (ChatGPT/ChatGPT)

Una profesora de secundaria en Texas, Estados Unidos, está siendo investigada luego de que se le acusara de alimentar a una cobra con un gatito vivo durante una clase de Ciencias Animales Avanzadas.

El caso ocurrió en la Escuela Secundaria Alvord, ubicada en el condado de Wise, y salió a la luz tras una denuncia presentada por la organización defensora de animales PETA, que pidió también la apertura de una investigación criminal contra la educadora.

Según la acusación, la docente habría utilizado un felino de apenas una semana de vida como alimento para la serpiente, lo que generó la indignación de una estudiante presente en el aula.

Denuncia de PETA y reacción de estudiantes

De acuerdo con la denuncia, la profesora llevó a la escuela cuatro gatitos nacidos de su propia gata. Tras alimentar a la cobra con uno de ellos, una alumna decidió llevarse los otros tres a casa. Sin embargo, según reportó la cadena NBC 5 DFW, los tres cachorros fallecieron días después.

La misma alumna declaró que la profesora le comentó que tenía otra gata preñada y que acostumbraba a alimentar a sus serpientes con gatitos en su vivienda. La educadora habría justificado su acción diciendo: “No puedes salvar a todos”.

La profesora habría llevado cuatro gatos y pese a que una alumna se los llevó para salvarlos, fallecieron.

Condena de activistas

La vicepresidenta de PETA, Rachelle Owen, criticó con dureza el accionar de la docente:

“Una educadora que debería enseñar a sus alumnos empatía y respeto por los demás está, en realidad, arrancando gatitos recién nacidos de sus madres y sometiéndolos a una muerte dolorosa y aterradora frente a adolescentes sorprendidos y traumatizados”.

La organización enfatizó que el comportamiento de la profesora constituye un acto de crueldad animal y exigió a las autoridades abrir un proceso penal.

Investigación en curso

El nombre de la profesora no ha sido revelado, pero el distrito escolar del condado de Wise confirmó que abrió una investigación interna para esclarecer los hechos.

Algunas especies de serpientes, como las cobras, suelen alimentarse de presas vivas —principalmente roedores—, pero expertos señalan que el uso de gatos u otros animales domésticos no es una práctica aceptada en entornos educativos.

El caso ha generado indignación nacional en Estados Unidos y reavivó el debate sobre los límites en el manejo de animales en aulas y laboratorios escolares.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de Extra, de O Globo, un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión.