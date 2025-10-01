Internacionales

Plástico en carne molida y comida vencida: graves fallas en escuelas de San Paulo

Un operativo sorpresa en 371 escuelas públicas de San Paulo halló comida vencida, carne con plástico, deficiencias sanitarias y agua sin certificado de potabilidad


Por Redacción LT y O Globo / Brasil / GDA
Auditores y policías inspeccionan la cocina de una escuela pública de São Paulo, donde fueron halladas irregularidades en el almacenamiento de alimentos.
Auditores y policías inspeccionan la cocina de una escuela pública de São Paulo, donde fueron halladas irregularidades en el almacenamiento de alimentos.

Una fiscalización sorpresa realizada por el Tribunal de Cuentas del Estado de San Paulo, Brasil, (TCE-SP) en 371 escuelas públicas reveló graves irregularidades en la alimentación ofrecida a los estudiantes. El operativo, que se llevó a cabo el lunes en 265 municipios, dejó en evidencia fallas que ponen en riesgo la salud de los alumnos.

Entre los hallazgos más alarmantes figuran ochenta paquetes de frijoles y diecinueve litros de leche vencidos, carne molida mezclada con plástico, sin etiqueta de vencimiento y almacenada en condiciones inadecuadas. También se encontró comida estibada en contacto directo con el suelo y las paredes, además de pombos circulando en áreas de comedores. En un caso, incluso se detectó que el almuerzo fue servido a las 8:45 de la mañana.

Deficiencias en almacenamiento y control

El informe del TCE reveló que 28% de los alimentos no estaban almacenados correctamente y 34,6% de las escuelas no controlaban adecuadamente la temperatura de refrigeradores y congeladores. Además, 6,2% de las instituciones guardaban alimentos junto a productos de limpieza.

Fotos con comida botada a la basura por la Escuela Enrique Pinto Fernández, en San Rafael de Alajuela, tiene enfrentados a muchos papás de alumnos con la dirección del centro educativo.
Auditoría del Tribunal de Cuentas detectó alimentos vencidos en escuelas públicas de San Paulo (imagen con fines ilustrativos).

Un 5,4% de los centros tenía alimentos vencidos y 20,2% utilizaba ingredientes de origen animal sin registro en organismos de inspección. Las cocinas también presentaron deficiencias estructurales: 21% mostraba problemas de conservación, como grietas (7,2%), infiltraciones (9,2%) y paredes descascaradas (18,4%).

Cocinas deterioradas y personal sin protección

La fiscalización identificó que 35% de las escuelas no contaban con ventilación adecuada en sus áreas de preparación y 22% no disponía de espacios aptos para que los estudiantes comieran.

En materia de infraestructura, 31% de los equipos estaban dañados, incluyendo freezers (20,2%), refrigeradores (14,5%) y estufas (17%). A esto se suma que 24% del personal de cocina no utilizaba uniforme completo, careciendo de mascarilla, guantes o calzado apropiado.

Agua sin control y falta de supervisión

El informe también reveló que 77,8% de las escuelas no tenía certificado de potabilidad del agua, mientras que 24% no contaba con un laudo reciente de limpieza de sus tanques de almacenamiento.

En el aspecto de gestión, 38,8% de las instituciones no utilizaba fichas técnicas para la preparación de alimentos, 37,2% no aplicaba pruebas de aceptación de la comida entre los estudiantes y en 29,2% de los centros los Consejos de Alimentación Escolar (CAE) no fiscalizaban la merienda con regularidad.

El Tribunal de Cuentas evaluó la calidad de la merienda escolar y detectó fallas en el control sanitario y nutricional de los menús.
El Tribunal de Cuentas evaluó la calidad de la merienda escolar y detectó fallas en el control sanitario y nutricional de los menús.

Respuesta de la Secretaría de Educación

Consultada por O Globo, la Secretaría de Educación del Estado de San Paulo (Seduc-SP) informó que, junto con las Unidades Regionales de Enseñanza, evaluará los señalamientos realizados por el Tribunal de Cuentas. La institución aseguró que permanece disponible para brindar los “debidos esclarecimientos”.

El operativo se realizó de manera simultánea en 265 municipios del estado paulista (imagen con fines ilustrativos). (Jeffrey Zamora)

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es GDA/O Globo/Brasil y fue revisada por un editor para garantizar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.

