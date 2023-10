¡Qué duro! Perrito se despide en funeral de su dueño

La acción del peludito puso muy tristes a varias personas que vieron el video. Captura

La acción del peludito puso muy tristes a varias personas que vieron el video. Captura

Un perro que se ha hecho viral en las últimas horas ha conmocionado a muchos internautas por las tristes imágenes despidiéndose de su dueño.

El video fue compartido en TikTok por una usuaria llamada @reydevg y en él se ve a un grupo de personas vestidas de negro alrededor de un ataúd blanco y mientras varios de los asistentes se acercan a despedir los restos, el perrito pone sus patas sobre la tapa mientras llora con desesperación.

En el video se observa que el peludito quería abrir la caja.

Este clip se ha hecho viral en esta plataforma y muchos lo han considerado un verdadero actor de amor. Miles de personas han comentado que les causa mucha tristeza ver el perrito despidiéndose de su dueño en un funeral.

“Mi madre tiene 83 años y su mayor miedo es dejar a su perrito chiquito solo y cada vez que me ve me dice que lo cuide”, “Cuando mi primita falleció en su velorio estaban sus fieles animalitos debajo de su ataúd y nunca se separaron del cuerpo”, “Ellos sufren sin entender nada”, “Por favor cuiden el perro, yo cuido dos que dejó mi suegra, pobrecitos ellos no se olvidan de su dueño, siempre lo esperan”, “También quiere irse con él”, fueron parte de los comentarios de varios internautas.

Sin duda alguna, los peluditos son los mejores amigos del hombre y así ha quedado evidenciado en este video.

El video no contextualiza dónde ocurrió este emotivo momento ni hace cuánto.