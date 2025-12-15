¿Qué hacer si gana la lotería? Expertos recomiendan pasos clave para manejar un premio millonario

Millones de personas en el mundo sueñan con ganar un premio millonario en sorteos de lotería, pocos afortunados lo logran, pero no toman las mejores decisiones, los expertos tienen claro que es lo que hay que hacer.

Según el sitio Bloomberg, para Matthew Liebman, director ejecutivo y socio fundador de Amplius Wealth Advisors, los ganadores no deben apresurarse. El especialista recomienda conformar un equipo de confianza antes de decidir cómo recibir el dinero.

Asesores clave antes de cobrar el premio

Expertos recomiendan asesoría financiera y legal antes de cobrar un premio de lotería. (Shutterstock/Shutterstock)

Liebman aconseja establecer relación con cuatro profesionales fundamentales: un asesor patrimonial, un contador especializado en impuestos, un abogado patrimonial y un terapeuta, con el fin de tomar decisiones informadas y reducir el impacto emocional del cambio económico.

¿Pago único o distribuir el dinero?

La mayoría de los ganadores suele optar por el pago en efectivo. Sin embargo, expertos como Anthony Love, director gerente de impuestos y fideicomisos de Quotient Wealth Partners, señalan que distribuida el premio en 30 pagos anuales, puede resultar más beneficiosa a largo plazo.

Love explicó que la anualidad puede ser una mejor opción para personas jóvenes y saludables, ya que reduce el riesgo de perder el dinero por malas inversiones. En contraste, el pago único podría convenir a personas mayores que deseen manejar e invertir el capital de inmediato.

Premios grandes cada vez más frecuentes

Los premios millonarios de lotería son cada vez más frecuentes en Estados Unidos. (Michigan Lottery /Michigan Lottery)

Los premios multimillonarios se han vuelto más comunes en loterías de Estados Unidos, España e incluso Costa Rica.

El empresario Mark Cuban también ha aconsejado a ganadores evitar decisiones impulsivas, rechazar presiones económicas de terceros y mantener parte del dinero en instrumentos seguros.

Los especialistas coinciden en que ganar la lotería no solo implica administrar dinero, sino también cuidar la salud mental, ante el estrés que puede generar una riqueza repentina.

