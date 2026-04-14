Internacionales

Sacaron del país a extranjero que pasó más de dos años en una pura fiesta

Vecinos estaba hartos de la música a todo volumen, fiestas que duraban días y un constante ir y venir de personas

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Por El Tiempo / Colombia / GDA

Se le ababó la fiesta. Un extranjero que tenía desesperados a los vecinos de El Poblado, en Medellín, fue expulsado del país tras más de dos años de broncas, escándalos y denuncias.

El hombre, identificado como George Wolfe, decía ser abogado y tener negocios en México, pero en Colombia se volvió famoso por algo muy distinto: sus fiestas interminables.

Ruso fiestero
Los vecinos incluso denunciaron la supuesta llegada frecuente de personas ligadas a redes de prostitución. Migración Colombia (El Tiempo Colombia/El Tiempo)

Según Migración Colombia, el sujeto tenía un penthouse en un exclusivo edificio, donde prácticamente montó un “club privado” que operaba día y noche.

Vecinos no aguantaban más

Durante casi dos años, los residentes vivieron un calvario. Música a todo volumen, fiestas que duraban días y un constante ir y venir de personas.

Entre los denunciantes estuvo el exsenador José Obdulio Gaviria, quien alertó sobre cómo la situación se salió de control.

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Los vecinos incluso denunciaron la supuesta llegada frecuente de personas ligadas a redes de prostitución, lo que aumentó la preocupación y la inseguridad en la zona.

Le valieron las multas

A Wolfe le clavaron más de 12 partes por alterar el orden, pero nada lo frenó. Pagaba las multas como si nada y seguía con el mismo comportamiento.

Las autoridades intentaron hablar con él y hasta llegar a acuerdos para que bajara el nivel de escándalo o se fuera por las buenas, pero no hizo caso.

Ruso fiestero
El extranjero fue escoltado hasta un avión rumbo a Miami. (El Tiempo Colombia/El Tiempo)

“Aquí nadie está por encima de la ley”

La directora de Migración, Gloria Esperanza Arriero López, fue clara: ningún extranjero puede brincar las reglas en Colombia.

Al final, tras ignorar advertencias y hasta reportes de amenazas a vecinos, se tomó la decisión: expulsarlo del país.

Se acabó el relajo

El extranjero fue escoltado hasta un avión rumbo a Miami, cerrando así un capítulo que tenía cansados a todos en el barrio.

El hombre pasó en una pura fiesta más de dos años. Melissa Fernández Silva (Melissa Fernandez Silva)

Y el mensaje quedó clarito: el que no respeta las reglas… se va.

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El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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