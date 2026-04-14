Sacaron del país a extranjero que pasó más de dos años en una pura fiesta

Se le ababó la fiesta. Un extranjero que tenía desesperados a los vecinos de El Poblado, en Medellín, fue expulsado del país tras más de dos años de broncas, escándalos y denuncias.
El hombre, identificado como George Wolfe, decía ser abogado y tener negocios en México, pero en Colombia se volvió famoso por algo muy distinto: sus fiestas interminables.
Según Migración Colombia, el sujeto tenía un penthouse en un exclusivo edificio, donde prácticamente montó un “club privado” que operaba día y noche.
Vecinos no aguantaban más
Durante casi dos años, los residentes vivieron un calvario. Música a todo volumen, fiestas que duraban días y un constante ir y venir de personas.
Entre los denunciantes estuvo el exsenador José Obdulio Gaviria, quien alertó sobre cómo la situación se salió de control.
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Los vecinos incluso denunciaron la supuesta llegada frecuente de personas ligadas a redes de prostitución, lo que aumentó la preocupación y la inseguridad en la zona.
Le valieron las multas
A Wolfe le clavaron más de 12 partes por alterar el orden, pero nada lo frenó. Pagaba las multas como si nada y seguía con el mismo comportamiento.
Las autoridades intentaron hablar con él y hasta llegar a acuerdos para que bajara el nivel de escándalo o se fuera por las buenas, pero no hizo caso.
“Aquí nadie está por encima de la ley”
La directora de Migración, Gloria Esperanza Arriero López, fue clara: ningún extranjero puede brincar las reglas en Colombia.
Al final, tras ignorar advertencias y hasta reportes de amenazas a vecinos, se tomó la decisión: expulsarlo del país.
Se acabó el relajo
El extranjero fue escoltado hasta un avión rumbo a Miami, cerrando así un capítulo que tenía cansados a todos en el barrio.
Y el mensaje quedó clarito: el que no respeta las reglas… se va.