Tenía un fuerte dolor de espalda, recibió un devastador diagnóstico y murió a los dos meses

Año tras año, las campañas de salud y los profesionales difunden información sobre la importancia de los estudios médicos para la detección temprana de las enfermedades, entre ellas el cáncer.

Una mujer lo confirmó con su experiencia: en 2022 ignoró los síntomas que presentaba y, cuando le detectaron un severo tumor, ya estaba muy avanzado. Semanas después del devastador diagnóstico, y sin nada más por hacer, falleció. Sin embargo, antes de despedirse de sus seres queridos, utilizó sus redes sociales para concientizar a la población sobre examinarse y consultar siempre con los especialistas.

“Una vez más, pasamos un par de días con la cabeza en la almohada, las lágrimas corriendo por nuestros rostros, pero es hora de quitarnos el polvo y seguir adelante porque hay una pelea que hacer y yo no terminé”, escribió Melinda Kolodynsk en una de las tantas publicaciones que compartió en Instagram, precisamente cuando se enteró de los resultados médicos.

Según consignó el medio 7 News, quienes se contactaron con la mujer, de Sídney, Australia, en diciembre pasado, todo comenzó cuando sintió un fuerte dolor de espalda. Pese a que se preocupó, adjudicó que todo era por el ciclo menstrual. Sin embargo, estaba equivocada.

“En julio, dos meses después de que comenzaran mis dolores, de repente me sentí abatida por un dolor inimaginable, el peor de mi vida. Estaba rogándole a mi esposo que me matara mientras esperábamos la ambulancia, fue muy malo”, sostuvo.

Tras aquel primer impacto físico, los médicos la trasladaron de urgencia al hospital y le realizaron diversas tomografías. Las mismas revelaron que tenía un angiosarcoma extraño en la pelvis. “Es un cáncer de sangre de tejidos blandos. Hay uno en un millón”, explicó.

Luego de pasar por un largo tratamiento de quimioterapia, los profesionales le dijeron que tenía la opción de pasar por una cirugía de 16 horas con la finalidad de extirpar los órganos de su pelvis y reemplazarlos con bolsas de estoma, pero el tumor ya era demasiado grande y tuvieron que cancelarla. Sin más nada por hacer y con mucha valentía, la mujer pasó los últimos meses de su vida con sus dos hijos y mantuvo diálogo con sus cientos de seguidores en las redes sociales.

“Como dice el refrán, todas las cosas buenas deben llegar a su fin, y me conseguí una estadía en cuidados paliativos. Los resultados de mi escaneo no fueron buenos y me tomó algunos días reunirme y prepararme para el próximo capítulo de esta horrible enfermedad”, expresó en otra publicación.

Asimismo, en otra reveló que el cáncer hizo metástasis en el hígado: “Está bastante avanzado, mi oncólogo habla de pronósticos que, francamente, simplemente no estoy dispuesta a aceptar. A mis hijos tuve que decirles que las mamás no siempre pueden estar allí y que papá y la abuela lo cuidarán”.

Tras la noticia del fallecimiento, su familia creó un GoFundMe para reunir dinero con el fin de ayudarlos económicamente. Según explicaron, a lo largo de este tiempo cedieron sus ahorros por la enfermedad de Melinda y no se encuentran en un buen momento financiero.

A su vez, amigos y otros de sus seres queridos expusieron su dolor en las redes sociales tras la penosa pérdida que dio un giro radical en sus vidas. “Nunca te vamos a olvidar”, “Fuiste lo mejor en nuestros días”, “La luchaste en este tiempo y fuiste un ejemplo”, son algunos de los comentarios que se pueden ver en las publicaciones de Instagram.