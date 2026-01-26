Tiroteo en estadio de fútbol en Guanajuato deja un saldo de 11 muertos y 12 heridos

Un tiroteo registrado en un estadio de fútbol en Guanajuato, México, dejó a 11 personas fallecidas y 12 más heridas, según reportaron medios mexicanos.
De acuerdo con la información divulgada por la prensa internacional, un grupo de hombres armados abrió fuego contra personas que permanecían reunidas en el lugar minutos después de que concluyera un encuentro de fútbol regional.
LEA MÁS: Dueña de un restaurante fue detenida por presunto envenenamiento de clientes
Ataque tras el partido
Los agresores habrían llegado al sitio a bordo de tres camionetas y comenzaron a disparar de forma directa contra los asistentes, incluidos niños, lo que provocó escenas de pánico y una rápida movilización de los servicios de emergencia.
LEA MÁS: Curioso y popular juguete de Amazon tuvo que ser retirado del mercado por increíble razón
Investigación en curso
Las autoridades locales iniciaron una investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables. Aunque no se han confirmado detenciones, las primeras líneas de investigación apuntan a una posible relación con el crimen organizado.
Guanajuato es considerado actualmente uno de los estados más violentos de México, debido a disputas territoriales entre grupos delictivos.