Tiroteo en estadio de fútbol en Guanajuato deja un saldo de 11 muertos y 12 heridos

El ataque armado en un estadio dejó como saldo a 11 personas fallecidas y 12 heridas

Por Yerlin Gómez Izaguirre

Un tiroteo registrado en un estadio de fútbol en Guanajuato, México, dejó a 11 personas fallecidas y 12 más heridas, según reportaron medios mexicanos.

De acuerdo con la información divulgada por la prensa internacional, un grupo de hombres armados abrió fuego contra personas que permanecían reunidas en el lugar minutos después de que concluyera un encuentro de fútbol regional.

Ataque tras el partido

Los agresores habrían llegado al sitio a bordo de tres camionetas y comenzaron a disparar de forma directa contra los asistentes, incluidos niños, lo que provocó escenas de pánico y una rápida movilización de los servicios de emergencia.

Tiroteo en México
Los hechos ocurrieron en Guanajuato, México. (abc.es/Captura)

Investigación en curso

Las autoridades locales iniciaron una investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables. Aunque no se han confirmado detenciones, las primeras líneas de investigación apuntan a una posible relación con el crimen organizado.

Guanajuato es considerado actualmente uno de los estados más violentos de México, debido a disputas territoriales entre grupos delictivos.

