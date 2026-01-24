Dueña de un restaurante fue detenida por presunto envenenamiento de clientes

Una mujer fue acusada de envenenar las bebidas de al menos cuatro personas en Carolina del Norte, Estados Unidos.

La sospechosa fue identificada como Gudrun Casper-Leinenkugel, de 52 años, quien ahora enfrenta múltiples cargos por delitos graves.

Los casos que se le atribuyen incluyen la muerte de Leela Livis, ocurrida en diciembre anterior, así como los intentos de homicidio de Richard Pegg y Mia Lacey. Además, las autoridades investigan su posible vinculación con la muerte de Michael Schmidt en 2007.

Gudrun Casper-Leinenkugel se encuentra detenida. (People en Español/Captura)

Delitos imputados

Gudrun es acusada de asesinato en primer grado, intento de homicidio y distribución de sustancias prohibidas en alimentos y bebidas.

Investigación en curso

Según reportes internacionales, la mujer era propietaria de un restaurante y, hasta el momento, las autoridades no han determinado el motivo de los presuntos envenenamientos ni si existía algún vínculo entre la acusada y las víctimas.

Actualmente, Leinenkugel permanece detenida sin derecho a fianza.