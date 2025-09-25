Tragedia en Argentina: supuesta banda mata a tres mujeres de entre 15 y 20 años

Tres mujeres entre 15 y 20 años fueron brutalmente asesinadas por presunta banda narco (Tomadas de X/Tomadas de X)

Brenda del Castillo (20 años), Morena Verri (20 años) y Lara Morena Gutiérrez (15 años) fueron encontradas sin vida en una vivienda ubicada en las calles Jáchal y Chañar, en Florencio Varela, Argentina. La policía confirma que los cuerpos presentaban signos de tortura antes del homicidio.

Según la investigación, Brenda, Morena y Lara desaparecieron tras salir juntas el viernes pasado en la zona de La Tablada (Monseñor Bufano y Avenida Crovara), donde una camioneta blanca tipo Chevrolet Tracker las recogió.

Método del crimen y contexto

Los indicios preliminares sugieren que las jóvenes fueron víctimas de una venganza ejecutada por una banda de narcotraficantes peruanos, luego de que una de ellas presuntamente se habría quedado con un cargamento de cocaína.

Según fuentes policiales, Lara fue sometida a la mayor crueldad: le amputaron los cinco dedos de la mano izquierda y una oreja, y finalmente la asesinaron cortándole el cuello. Brenda recibió múltiples puñaladas en el cuello, golpes faciales y fue mutilada. Morena sufrió golpes en el rostro antes de que le quebraran el cuello.

Las torturas y el ensañamiento sugieren un mensaje intimidatorio con sello narco.

Detenciones y posibles responsables

Hasta ahora, hay doce personas detenidas, entre ellas dos parejas y cuatro sospechosos ligados directamente con la vivienda donde fueron hallados los cuerpos: Miguel Ángel Villanueva Silva (27, peruano), Daniela Ibarra (19), Andrés Maximiliano Parra (18) y Magalí González (28).

Un operativo en Villa Zavaleta también permitió capturar a otras ocho personas presuntamente involucradas. Al mismo tiempo, un traficante peruano figura como prófugo en la causa.

Se conoció que la sesión de tortura fue transmitida en vivo en un grupo cerrado de Instagram, con participación de unas 45 personas.

Reacciones y pedido de justicia

La madre de Brenda pidió que todos los responsables paguen: “Era una nena buena y no se merecía terminar así”, declaró. En el barrio de La Tablada se organizó una concentración clamando justicia para las jóvenes.

Amigos, familiares y medios replican las imágenes de las chicas conmovidos por la brutalidad del episodio, denunciando la impunidad frente al crimen organizado.

*Esta noticia fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial. La información fue tomada de GDA/La Nación/Argentina.