Internacionales

Trump extiende el alto el fuego con Irán para negociar, pero mantiene el bloqueo naval

Trump aseguró en su plataforma Truth Social que la prórroga fue solicitada por Pakistán

EscucharEscuchar
Por AFP

El presidente Donald Trump anunció el martes que prolongaba el alto el fuego con Irán para dar más tiempo a las negociaciones, pero dijo que mantendría el bloqueo naval estadounidense de los puertos del país.

Trump aseguró en su plataforma Truth Social que la prórroga fue solicitada por Pakistán, “a partir del hecho de que el gobierno de Irán está seriamente fracturado, algo que no sorprende”.

Trump aseguró en su plataforma Truth Social que la prórroga fue solicitada por Pakistán (Manuel Balce Ceneta)

“Se nos ha pedido que detengamos nuestro ataque contra el país de Irán hasta que sus líderes y representantes puedan presentar una propuesta unificada”, indicó.

“Prolongaré el alto el fuego”, señaló, al mismo tiempo que ordenó a las fuerzas armadas “que continúen el bloqueo y que, en todos los demás aspectos, se mantengan preparadas y capacitadas”.

LEA MÁS: Trump ordena el bloqueo naval del estrecho de Ormuz tras el fracaso de las negociaciones con Irán

La prórroga del alto el fuego de Trump llegó horas antes de que expirara, aunque se mantenía el suspense en torno al momento exacto en que iba a vencer.

US President Donald Trump speaks during a swearing in ceremony for new Homeland Security Secretary Markwayne Mullin in the Oval Office of the White House in Washington, DC, on March 24, 2026. The US Senate on Monday confirmed Mullin as the new chief of the Department of Homeland Security (DHS), the agency reeling from a partial government shutdown as it works to enforce President Donald Trump's immigration crackdown. (Photo by Jim WATSON / AFP)
El presidente Donald Trump anunció el martes que prolongaba el alto el fuego con Irán. AFP (JIM WATSON/AFP)

Por otra parte, la Casa Blanca dijo que el vicepresidente JD Vance no viajaría a Pakistán por el momento para una segunda ronda de conversaciones de paz.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Donald TrumpIrán
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.