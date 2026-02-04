¿Ves “moscas volantes” o destellos? El síntoma que muchos ignoran y podría ser cáncer ocular

La detección temprana del cáncer ocular se enfrenta a un obstáculo invisible: la sutileza de sus primeras señales.

Según expertos del Instituto Clínico de Oftalmología, la rareza de esta enfermedad y la presencia de síntomas que pueden confundirse con problemas visuales menores provocan que los pacientes busquen ayuda profesional demasiado tarde.

Detectar los síntomas de manchas oscuras en el ojo es vital para descartar un melanoma ocular (Imagen creada con IA). (Gemini/Gemini)

Esta demora no solo complica el tratamiento, sino que reduce significativamente las probabilidades de conservar la visión integral del paciente.

Aunque se trata de una patología de baja frecuencia, con aproximadamente 164 casos anuales registrados en España, su impacto es devastador si no se identifica a tiempo.

El doctor Felipe Costales señala que el mayor desafío radica en que, en sus etapas iniciales, el tumor no suele generar dolor ni molestias evidentes, lo que permite que el padecimiento avance sin ser detectado durante meses.

Señales silenciosas que nadie sabe identificar

Existen indicadores específicos que el público general suele ignorar o atribuir al cansancio.

El cáncer ocular puede manifestarse a través de la aparición de pequeñas manchas oscuras en el iris o en el interior del ojo, similares a nuevos lunares. Sin embargo, uno de los síntomas más engañosos es la presencia de los llamados “destellos de luz” o la aparición de “moscas volantes” (pequeños puntos que flotan en el campo visual).

A diferencia de otros problemas de la vista, estos signos pueden ir acompañados de una visión borrosa persistente o cambios casi imperceptibles en la forma de la pupila.

El melanoma ocular, el tumor más común en adultos, afecta principalmente a hombres mayores de 50 años, especialmente a aquellos con ojos de color claro.

La exposición prolongada a la radiación ultravioleta sin el uso de gafas homologadas se suma como un factor de riesgo que acelera el desarrollo de estas anomalías en los tejidos internos.

El reflejo blanco: La clave en los niños

En el caso de los pacientes pediátricos, la variante más frecuente es el retinoblastoma.

A diferencia del adulto, los síntomas en niños suelen ser detectados de forma accidental por los padres. La señal más característica es la leucocoria, un reflejo blanquecino en la pupila que se hace visible principalmente en las fotografías tomadas con flash.

“Cuando existe un antecedente familiar, el seguimiento oftalmológico desde edades muy tempranas es fundamental”, advierte el doctor Costales.

Este reflejo extraño sustituye al habitual color rojo que aparece en las fotos y es una señal de alerta inmediata para acudir a un especialista. Si se logra un diagnóstico prematuro, la tasa de curación de este tumor infantil supera el 90 por ciento, permitiendo que el menor mantenga su calidad de vida y funcionalidad visual.

Innovación en tratamientos conservadores

El abordaje del cáncer ocular ha evolucionado hacia terapias que priorizan la conservación del globo ocular.

La leucocoria es una señal de alerta del retinoblastoma que los padres pueden notar en fotografías (Imagen creada con IA). (Gemini/Gemini)

Dependiendo de la localización y el tamaño de la lesión, los médicos aplican desde radioterapia y cirugía hasta crioterapia para tumores pequeños.

En el caso específico del retinoblastoma, el uso de quimioterapia ha mostrado resultados excelentes para erradicar las células malignas sin necesidad de procedimientos invasivos extremos.

Los especialistas concluyen que, ante cualquier dolor ocular persistente o pérdida repentina de la visión periférica, es vital evitar la automedicación con gotas o analgésicos.

La ciencia médica ha logrado avances significativos que permiten controlar la enfermedad y preservar la visión del paciente, siempre y cuando se rompa el ciclo de ignorancia sobre los síntomas iniciales.

La prevención, mediante el uso de protección solar adecuada y revisiones anuales, sigue siendo la herramienta más potente contra los tumores intraoculares.

*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial.