(Video) Trabajadora de una cafetería terminó pidiendo ayuda por cliente therian que quería “marcar territorio”

Lo que comenzó como un video cotidiano terminó convirtiéndose en un fenómeno viral. Lydia Rodríguez, creadora de contenido que trabaja en una cafetería en México, estaba grabando una receta cuando un cliente que se identificó como therian interrumpió para pedir un café… mezclando ladridos en medio de sus frases.

El clip publicado en TikTok ya supera el millón de reproducciones y ha generado una avalancha de comentarios.

Nervios en plena grabación

En el video, Lydia explica cómo preparar una bebida cuando el joven se acerca al mostrador y pide un café, intercalando sonidos como “waf” y gruñidos. Aunque el cliente hablaba con normalidad, introducía ladridos de forma repentina, lo que tomó por sorpresa a la trabajadora.

La barista se mostró visiblemente nerviosa y, en medio de la conversación, pidió ayuda de forma disimulada a una compañera. Incluso le preguntó si estaba bien y si realmente seguía esa tendencia.

El joven aseguró que actuaba por instinto y que cuando se sentía en peligro le nacía ladrar. También preguntó si podía “marcar territorio” afuera del local, a lo que Lydia respondió que no era posible por temas de higiene.

En tono de aparente naturalidad, el cliente dijo identificarse con el “lobo Hoshiki” y explicó que era hiperactivo, por lo que quería un café bien cargado.

Más debate sobre los therians

El momento finaliza con la entrega del cappuccino, pero el ambiente dejó ver la tensión de la trabajadora durante la interacción.

El video se suma a la creciente conversación en redes sobre personas que se identifican como therians, fenómeno que ha provocado reacciones divididas y que incluso ha llevado a algunos establecimientos a pronunciarse públicamente.

Mientras algunos usuarios tomaron el clip con humor, otros señalaron incomodidad por la situación vivida en el local.

