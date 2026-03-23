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(Videos) Avión militar de la Fuerza Aérea Colombiana se estrella con 125 personas abordo

Avión militar de Colombia se estrelló este lunes en el departamento de Putumayo, aún trabajan el rescate de los heridos

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Se confirma un accidente aéreo que salía de Puerto Leguízamo, Putumayo, en Colombia, aeronave llevaba pelotón de soldados. Captura de pantalla.
Un avión militar de la Fuerza Aérea Colombiana con más de 100 personas abordo se estrelló este lunes en Colombia. (El Tiempo Colombia/El Tiempo)

Un avión militar de la Fuerza Aérea Colombiana se estrelló la mañana de este lunes cuando apenas despegaba en Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, al sur de Colombia, muy cerca de la frontera con Perú.

La aeronave, un Hércules C-130 fabricado por Lockheed Martin, llevaba a bordo al menos 125 personas: 114 pasajeros y 11 tripulantes, según confirmó el comandante de la institución, Carlos Fernando Silva Rueda.

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Tras el impacto, se desató una emergencia de grandes proporciones. De acuerdo con los primeros reportes oficiales, al menos 48 personas resultaron heridas y ya han sido rescatadas, mientras continúan las labores en la zona.

Por su parte, la agencia Reuters indicó que el número de sobrevivientes podría ser mayor, llegando al menos a 71, citando fuentes cercanas a la situación.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que se activaron todos los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, y pidió prudencia mientras avanzan las investigaciones para esclarecer qué provocó el accidente.

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En paralelo, la Fuerza Aeroespacial Colombiana informó que personal militar ya se encuentra desplegado en el sitio atendiendo la emergencia, en medio de la tensión y la incertidumbre que rodea este lamentable suceso.

Las autoridades continúan trabajando contra el tiempo para rescatar a más personas y determinar las causas exactas de este accidente que ha conmocionado al país.

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