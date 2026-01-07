WhatsApp se sacude este 2026: Estas son las 3 funciones que le cambiarán la vida en los chats grupales

Con el inicio del 2026, la plataforma de mensajería más utilizada en el mundo ha implementado cambios significativos para mejorar la interacción entre sus usuarios.

Las novedades de WhatsApp permiten ahora identificar a cada integrante por su función específica. (WHATSAPP/WHATSAPP)

La más reciente actualización de WhatsApp introduce herramientas de personalización que permiten a cada integrante de un chat colectivo definir su identidad según el contexto de la conversación.

Una de las incorporaciones más destacadas son las etiquetas de miembro. Esta función permite que una persona asuma roles específicos dentro de distintos chats de grupo.

Por ejemplo, un usuario podrá identificarse como “Entrenador” en un equipo deportivo y cambiar a “Papá de Luis” en el grupo escolar, facilitando la organización y el reconocimiento visual entre los participantes.

Creatividad y organización en un solo lugar

Además de la identidad visual, la compañía ha facilitado la expresión mediante los nuevos stickers de texto.

A partir de ahora, los usuarios pueden generar estas pegatinas simplemente escribiendo palabras en el buscador de la sección correspondiente.

Esta herramienta de las novedades de WhatsApp permite guardar las creaciones directamente en paquetes personalizados sin necesidad de enviarlas previamente a un contacto.

Por otro lado, la gestión de actividades colectivas recibe un impulso con los recordatorios de eventos.

Al agendar una reunión o actividad dentro de la aplicación, los administradores podrán configurar alertas personalizadas para los invitados, asegurando que nadie pierda de vista las fechas importantes.

Evolución constante del servicio

Estas mejoras se integran a un ecosistema de funciones que han fortalecido los chats de grupo en los últimos tiempos.

Los chats de grupo serán más organizados gracias a la gestión de eventos y etiquetas. (Canva/Canva)

La plataforma recordó que estas herramientas complementan capacidades ya existentes, como el envío de archivos de gran tamaño (hasta 2GB), la transmisión de audio en directo y el uso compartido de pantalla, consolidando la actualización de WhatsApp como una de las más completas hasta la fecha.

La implementación de estas funciones será progresiva para todos los sistemas operativos, buscando que la experiencia de conexión sea más fluida y cercana a las necesidades de cada comunidad digital.

