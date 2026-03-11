Zoológico japonés responde a polémica por Punch, el monito que se hizo viral en redes

El zoológico japonés donde se encuentra el bebé macaco Punch, convertido en una sensación de internet, negó esta semana que el mono sea víctima de acoso por sus compañeros de jaula como temen muchos internautas.

Punch, un macaco de siete meses, fue abandonado por su madre y se volvió famoso después de que empezara a aferrarse a un peluche de orangután de IKEA para consolarse en el zoológico de la ciudad de Ichikawa, cerca de Tokio.

Punch mostró un fuerte apego hacia el peluche tras ser abandonado por su madre. (Punch Monkey Oficial/Instagram)

El mes pasado, el zoológico publicó en X que el macaco “había sido regañado muchas veces por otros monos”.

Desde encontes empezaron a difundirse videos por internet en los que se le ve siendo perseguido por miembros del grupo, junto con acusaciones de que estaba siendo intimidado.

“Recibimos muchas muestras de preocupación de personas tanto en Japón como en el extranjero”, señaló el zoológico en un comunicado el martes.

LEA MÁS: (Video) Monitos en Costa Rica protagonizaron escena digna de La Rosa de Guadalupe

Sin embargo, Punch depende cada vez menos del peluche de orangután, ya que un número creciente de monos está empezando a cuidarlo o jugar con él, explicó la entidad.

“Si bien los individuos dominantes pueden mostrar acciones de disciplina hacia sus subordinados, como ocurre de forma natural entre los macacos, estas acciones en la sociedad de los macacos difieren de los abusos humanos”, explicó.

“Punch pasa la mayor parte del día tranquilamente”, añadió el zoológico.

A Punch le podría tomar varios meses ser aceptado por la manada en el zoológico de Ichikawa, Japón. (Captura de pantalla de X/Captura de pantalla de X)

El centro también advirtió que Punch se acostumbró a vivir en este grupo, por lo que separarlo implicaría el riesgo de que nunca pudiera volver a integrarse y tendría que vivir así el resto de su vida”.

Rechazado por su madre, Punch fue criado en un entorno artificial tras nacer en julio y comenzó a entrenarse para reintegrarse en su grupo a principios de este año.

Punch, el macaco de seis meses que conquista corazones en el zoológico de Ichikawa, Japón. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

La situación del pequeño mono despertó un enorme interés en internet y generó una base de seguidores bajo la etiqueta #HangInTherePunch. Grandes multitudes comenzaron a acudir al zoológico y las ventas del peluche de orangután de IKEA se dispararon.

La organización defensora de los animales People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) afirmó que el caso de Punch pone de relieve la crueldad de los zoológicos y pidió que sea trasladado a un “santuario de buena reputación donde pueda vivir en un entorno más natural”.