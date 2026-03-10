¿Qué pasó con Punch? El tierno mono que conmovió a las redes tras apegarse a su peluche

El mono Punch, un macaco que vive en el zoológico de Ichikawa en Japón, se volvió viral en redes sociales tras conocerse su historia.

El animal fue abandonado por su madre y rechazado por el grupo, por lo que encontró consuelo en un peluche que se convirtió en su inseparable compañero.

LEA MÁS: Famoso influencer revela extravagantes lujos que tendrá la boda con su prometido

Las imágenes del pequeño macaco abrazando el juguete generaron ternura y preocupación entre miles de usuarios en internet.

Punch mostró un fuerte apego hacia el peluche tras ser abandonado por su madre. (Punch Monkey Oficial/Instagram)

Señales de adaptación

Según un video publicado por la creadora de contenido Tammy Parra, el mono Punch ha comenzado a interactuar con otros monos dentro del zoológico.

LEA MÁS: Maribel Fernández, actriz de La Fea Más Bella, reveló que se quedó sorda tras un padecimiento

En las imágenes se observa al primate acompañado por otro ejemplar, lo que indica un proceso de adaptación social.

Un avance importante

De acuerdo con reportes de la prensa internacional y cuidadores del recinto, el macaco ahora utiliza el peluche principalmente para dormir y ha logrado poco a poco socializar con otros monos.

Este cambio es considerado una señal positiva, ya que se espera que con el tiempo Punch logre tener una buena relación con los demás y dormir sin depender del juguete.