Advierten sobre producto para el crecimiento del cabello que puede ser mortal para las mascotas

Un producto que usted utiliza para cuidar su cabello, una pastilla para el dolor de cabeza o un medicamento que deja usted sobre la mesa podría convertirse en una amenaza mortal para su perro o gato.

El Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria lanzó una alerta para pedirles a los dueños de mascotas que aumenten al máximo las precauciones en sus casas, pues algunas sustancias de uso humano pueden causar intoxicaciones graves en las mascotas e incluso poner en riesgo sus vidas.

Un medicamento de uso humano puede convertirse en un peligro para las mascotas. Nunca les dé analgésicos ni otros fármacos sin autorización de un veterinario. (Canva/Canva)

Cuidado con los tratamientos capilares

Uno de los productos que más preocupan es el minoxidil, utilizado para estimular el crecimiento del cabello. Su toxicidad para perros y gatos es alta y el peligro no está únicamente en que el animal lo ingiera.

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También puede intoxicarse al entrar en contacto con la piel recién tratada, las manos, la ropa o las sábanas contaminadas de su dueño.

Esto representa un riesgo especial para las mascotas que duermen con sus propietarios o acostumbran a acercarse a ellos después de aplicarse estos productos.

¡Nunca los automedique!

El peligro también está en medicamentos tan comunes como el acetaminofén, paracetamol, ibuprofeno y naproxeno.

La veterinaria Marta Arguedas explicó que los gatos son especialmente sensibles a ciertos fármacos porque su hígado no procesa algunas sustancias de la misma manera que el de otras especies.

Mucho cuidado con los productos capilares: el minoxidil puede ser altamente tóxico para perros y gatos, incluso si entran en contacto indirecto con residuos del producto.

La especialista advirtió que ningún animal debe recibir medicamentos sin orientación veterinaria, pues podrían provocarle daños irreparables.

Miles de mascotas en riesgo

La advertencia cobra importancia en Costa Rica, donde, según la Encuesta Nacional de Hogares 2024 del INEC, el 62,2% de los hogares tiene al menos un perro o un gato.

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Eso representa cerca de 1.133.257 hogares, con aproximadamente 1,78 millones de perros y 956.185 gatos.

Un descuido puede ser una emergencia

El Colegio recomienda guardar medicamentos, cosméticos y sustancias químicas en lugares cerrados, lavarse las manos después de utilizar tratamientos capilares y evitar que las mascotas tengan contacto con sábanas o superficies contaminadas.

Si usted usa el tratamiento para la caída del cabello y duerme con su peludito, podría ponerle en riesgo hasta la vida. Tenga cuidado. (Canva/Canva)

Si sospecha que su animal ingirió, lamió o tocó alguna sustancia tóxica, contacte inmediatamente a un veterinario, aunque todavía no presente síntomas.

No provoque el vómito ni le dé remedios caseros. Conserve el envase del producto para ayudar a identificar la sustancia.

Como dice el Colegio de Veterinarios, la prevención puede marcar la diferencia entre un susto y una tragedia.