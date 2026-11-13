Niko, el gato que alegra los días de un costarricense en Canadá

En Canadá hay un gatito que tiene una vida bastante particular: disfruta de la nieve, tiene su propia rutina, recibe comida preparada en casa y hasta ha viajado a Costa Rica y Colombia.

Se llama Niko, es canadiense, pero tiene un corazón que conquistó a un costarricense.

Su papá humano es Emmanuel Tacón, un tico que vive en Canadá y que encontró en este gato de pelo corto americano a un compañero inseparable.

Emmanuel encontró en Niko a un compañero de vida que lo recibe con cariño cada vez que regresa del trabajo. (Cortesía/Cortesía)

La historia de ambos comenzó cuando Niko tenía apenas tres meses y estuvo a punto de quedarse sin hogar.

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Un amigo del jefe de Emmanuel recibió al gatito como regalo, pero no podía atenderlo. Entonces lo llevó a la empresa con la intención de entregárselo al jefe, aunque la esposa de este no era precisamente amante de los gatos.

Un compañero de Emmanuel decidió llevárselo una noche para evitar que se quedara abandonado en el trabajo. Al día siguiente le correspondía a Emmanuel hacerse cargo del pequeño.

Cuando llegó, su compañero le dijo que podía dejarse al gatito, pues en su casa no lo querían.

Y ahí comenzó una historia de amor.

Niko y su papá humano, Emmanuel Tacón, son inseparables. Juntos disfrutan de una compañía que va mucho más allá de tener una mascota. (Cortesía/Cortesía)

¡Fue química a primera vista!

Emmanuel cuenta que la conexión fue inmediata. Nunca antes había tenido un gato, pero Niko llegó para cambiarle la vida.

“Conectamos al instante. Química pura. Fue amor a primera vista”, recordó.

Hoy son prácticamente inseparables. Cuando Emmanuel está en casa, Niko busca estar a su lado, ya sea mientras ve televisión o simplemente descansa.

Incluso tienen una rutina muy particular. Cuando su papá regresa del trabajo, lo lleva un rato a la terraza del edificio para que disfrute del ambiente y dé su vueltecita. Después vuelven al apartamento, llega la hora de comer, jugar y recibir los cariñitos correspondientes.

Porque si algo tiene Niko es que sabe pedir atención.

Le encanta que lo cepillen, aunque eso de bañarse no le hace ninguna gracia.

“Ellos son muy rutinarios, les gusta lo mismo siempre. Yo llego del trabajo, lo saco a la terraza, después lo meto, le doy su comidita, jugamos un rato, lo peino y al rato él busca su camita”, contó Emmanuel.

El frío canadiense no asusta a Niko, que hasta se mete en la nieve, aunque a veces tenga que sacudirse las patitas. (Cortesía/Cortesía)

¡Un chef a su servicio!

Niko tampoco puede quejarse de su alimentación. Además de su comida habitual, Emmanuel le prepara algunas recetas en casa.

Entre sus especialidades hay pollo hervido, atún y hasta zanahoria cocinada. Todo preparado para consentir al peludito.

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Para Emmanuel, vivir con un gato ha sido un aprendizaje constante. Ha investigado qué alimentos puede darle, cuáles debe evitar y cómo atender sus necesidades.

Pero también descubrió algo que lo sorprendió: la manera en que estos animales se comunican.

“Son una compañía muy bonita. Ellos son muy expresivos con la mirada. Te hablan sin poder hablar; con los ojos ya te dicen qué quieren, si jugar, comer o salir”, explicó.

Aquí vemos al peludito en las playas ticas disfrutando el sol y la arena. (Cortesía/Cortesía)

¡Niko también tiene pasaporte!

Aunque nació en Canadá, este viajero ya conoce Costa Rica y Colombia.

En uno de sus viajes a Costa Rica, el minino protagonizó su primera desaparición, aunque no había salido de la casa. Emmanuel lo buscó por todas partes hasta que descubrió un bultito debajo de las cobijas de la cama.

¡Era Niko, escondido del susto por encontrarse en un lugar desconocido!

En Colombia también dio un buen susto. Durante una visita a la casa de la novia de Emmanuel, donde viven otros cinco gatos, Niko comenzó a explorar el patio y sus alrededores.

Un día se alejó tanto que su papá humano entró en pánico.

Por dicha, uno de los gatos de la casa, llamado Mendi, fue hasta donde estaba Niko y prácticamente lo guio de regreso.

¡Hasta amigos tiene que lo rescatan de sus aventuras!

Niko tiene alma de pandillero: cuando sale al patio, otros gatos se acercan y terminan acompañándolo en sus aventuras. (Cortesía/Cortesía)

La nieve es parte de su encanto

En Canadá, Niko disfruta del clima y hasta se mete en la nieve. Eso sí, cuando siente el frío en sus patitas comienza a sacudirlas como si estuvieran mojadas.

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Pero parece que el asunto no le quita las ganas de salir.

El papá humano asegura que Niko es su gran compañía y que, desde que llegó a su vida, ya no se siente solo en su apartamento.

“Cuando llego, él me ve y se estira en el piso como dándome la bienvenida. Me busca para que le dé cariño, para que lo peine. Es una compañía muy bonita”, contó.

Y por si fuera poco, Niko tiene alma de conquistador: cuando Emmanuel lo sacaba al patio de la casa en Costa Rica, comenzaron a llegar otros gatos a visitarlo.

Entre amigos gatunos, paseos y mucho cariño, Niko demuestra que tiene facilidad para conquistar corazones y hacer nuevos compas. (Cortesía/Cortesía)

¡Resulta que el canadiense también tiene madera de pandillero!

Así, entre viajes, nieve, escondites y recetas caseras, Niko se convirtió en mucho más que una mascota: es ese compañero de aventuras que le recuerda a Emmanuel que el amor también puede llegar en cuatro patitas y con unos bigotes preciosos.