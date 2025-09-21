Montserrat Del Castillo disfrutó del concierto de Julión Álvarez en México muy bien acompañada

Montserrat Del Castillo, presentadora de Teletica (redes /Instagram)

Montserrat Del Castillo tuvo una experiencia única en su viaje a México y se robó todas las miradas en concierto del famoso cantante, donde estuvo muy bien acompañada.

La presentadora y periodista “De boca en boca” se fue de fin de semana para Ciudad Juárez, en México, donde conoció a Julión Álvarez.

Ella fue acompañada de Charlyn López y algunos creadores de contenido ticos y quedó maravillada con la experiencia.

Montserrat Del Castillo y Charlyn López disfrutaron de concierto juntas en México (Instagram/Tomada de Instagram)

“Acabo de ver a un artista cantar cuatro horas seguidas y vengo tan impactada y tan feliz de haber escuchado en vivo a su banda. Me encantó el show y porqué más cansada que estoy, les quería decir por qué estoy demasiado feliz”, explicó emocionada en su Instagram.

Montse conoció al artista y fue la persona del público que más llamó la atención, así lo demostraron las fotos.

Montserrat Del Castillo robó miradas en México (Ale Bermúdez/Ale Bermúdez)