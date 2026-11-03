Perrito tico se volvió sensación en TikTok por salir a trabajar con recolectores de basura

Bobby se hizo viral por acompañar a los recolectores de basura durante su jornada. (bobby}/bobby)

En Costa Rica, hasta los perritos se apuntan a bretear. Así lo demuestra Bobby, un peludito que se ganó las miradas en redes sociales después de aparecer acompañando a un grupo de recolectores de basura durante su jornada laboral.

El momento quedó grabado en un video que compartió en TikTok una usuaria identificada como Lupita Mora. En las imágenes se observa al animalito sentado tranquilamente mientras los trabajadores realizan sus labores.

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El perrito anda vestido de verde, igual que los trabajadores. (bobby}/bobby)

Pero hubo un detalle que convirtió a Bobby en el protagonista del video: su vestimenta. El perrito lleva un uniforme verde, muy parecido al de los recolectores y un collar con su nombre.

Lupita Mora compartió el video del peludito en TikTok.

Mora publicó el clip con un mensaje que también llamó la atención de los usuarios: “Solo en Costa Rica se ve un perrito breteando felizmente”.

La escena provocó ternura entre quienes se encontraron con la publicación, pues Bobby parece estar listo para cumplir con su jornada junto a sus compañeros de trabajo.