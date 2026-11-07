¡110 niños necesitan padrinos para tener una Navidad mágica!

El espíritu de la Navidad ya comenzó a sentirse en Hatillo 7, donde un grupo de personas trabaja para que 110 niños y niñas puedan disfrutar de una celebración llena de regalos, alegría y mucha diversión.

El Centro Infantil de Hatillo 7 lanzó la campaña “Hagamos mágica esta Navidad”, con la que busca personas, empresas y comercios dispuestos a convertirse en padrinos y colaboradores de la fiesta navideña, programada para el viernes 11 de diciembre.

La iniciativa busca reunir regalos para pequeños de entre uno y 12 años, además de alimentos, golosinas y actividades recreativas que les permitan vivir un día diferente.

La Navidad es una oportunidad para compartir y regalarles momentos especiales a los niños que más necesitan una sonrisa. Foto: Centro Infantil de Hatillo 7 (Cortesía/Cortesía)

¡Se necesitan padrinos y mucha alegría!

Jennifer Aguilar, directora del Centro Infantil, explicó que uno de los principales objetivos es conseguir personas que quieran apadrinar a un niño y obsequiarle un regalo.

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“Estamos buscando padrinos y personas que quieran colaborar con regalitos para nuestros 110 niños y niñas. También necesitamos apoyo para las actividades de entretenimiento, alimentos y todas esas cositas que hacen que una fiesta de Navidad sea especial.

“Queremos que los chicos tengan un día diferente, lleno de alegría y momentos bonitos que puedan recordar”, expresó Aguilar.

También se necesitan helados, confites, piñatas, manzanas, uvas, peras y alimentos para compartir durante la celebración.

Pero la fiesta no estaría completa sin entretenimiento. Por eso, el centro hace un llamado a voluntarios y patrocinadores que puedan colaborar con inflables, pintacaritas, espectáculos de payasos y personajes navideños como Santa Claus y el Grinch.

¡Toda ayuda cuenta!

La directora recordó que no es necesario hacer una gran donación para convertirse en parte de esta iniciativa, pues cada ayuda puede marcar la diferencia.

“Cualquier aporte es importante. Puede ser un regalo, alimentos, helados, confites, una actividad recreativa o incluso regalar un poquito de nuestro tiempo. Todo suma y nos ayuda a construir una Navidad mágica para nuestros niños”, agregó.

El Centro Infantil de Hatillo 7 busca padrinos y colaboradores que quieran sumarse a su campaña navideña con regalos, alimentos y actividades recreativas. Foto: Centro Infantil de Hatillo 7 (Cortesía/Cortesía)

El Centro Infantil de Hatillo 7 fue fundado en 1985 y atiende a una población cercana a los 110 niños mediante las modalidades PANI, IMAS y privada.

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Quienes deseen colaborar con la campaña pueden comunicarse al teléfono 2231-3336 o escribir al correo: asistente.cih7@gmail.com, para coordinar la entrega de las donaciones.

Niños

La invitación está abierta a toda persona que quiera aportar su granito de arena porque cuando se trata de regalar sonrisas a los niños, cualquier gesto de solidaridad puede convertirse en un recuerdo inolvidable.