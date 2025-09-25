25 de setiembre, una fecha de sentimientos encontrados para la familia Figueres

Los 25 de setiembre son días de sentimientos encontrados para la familia Figueres. (Rafael Pacheco Granados)

El 25 de setiembre es una fecha de sentimientos encontrados para la familia Figueres.

Este jueves se comunicó la triste noticia del fallecimiento de doña Karen Olsen, viuda de Pepe Figueres y madre del expresidente José María Figueres Olsen.

Curiosamente, la fecha también tiene un fuerte significado histórico para la familia.

Un día como hoy, en 1906, nació José Figueres Ferrer, padre de José María Figueres, quien falleció en 1990 a los 83 años. Además, coincide con el fallecimiento de Mariano Figueres.

“Hoy, cumpleaños de papá, mamá decidió subir al cielo para celebrarlo juntos. Agradecemos a todas las amigas y amigos que siempre se preocuparon por ella, y las muestras de cariño que estamos recibiendo”, escribió José María Figueres en Facebook.

Doña Karen Olsen será velada este sábado a partir de las 10 a. m. en la funeraria Jardines del Recuerdo, en Los Yoses.

El funeral se realizará el domingo a la 1 p.m., en la Iglesia de Curridabat, según informó el expresidente.