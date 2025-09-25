Karen Olsen, viuda de Pepe Figueres, falleció este jueves

Liberación Nacional lamenta el fallecimiento de doña Karen Olsen, mamá de José María Figueres. (Tomada del Facebook de José María Figueres/Tomada del Facebook de José María Figueres)

La Fracción de Liberación Nacional expresó su pesar por la muerte de doña Karen Olsen Beck, viuda de Pepe Figueres y madre de José María Figueres Olsen.

A través de un mensaje oficial, el partido manifestó su profundo dolor por la pérdida de una figura de gran trayectoria política y social en el país.

“La Fracción de Liberación Nacional lamenta profundamente el fallecimiento de Karen Olsen Beck, exprimera dama de la República, exdiputada y madre del expresidente de la República, José María Figueres Olsen. Nuestras sentidas condolencias para toda su familia”, expresó el partido.

Desde La Teja enviamos nuestras condolencias a la familia.