Karen Olsen, viuda de Pepe Figueres, falleció este jueves

Liberación Nacional está de luto por la muerte de doña Karen Olsen, mamá de José María Figueres

Por Yerlin Gómez Izaguirre
En redes sociales, José María Figueres Olsen, expresidente de Costa Rica entre 1994 y 1998, publicó una foto junto a su mamita, doña Karen Olsen Beck quien tiene 92 años, este 15 de agosto del 2025.
Liberación Nacional lamenta el fallecimiento de doña Karen Olsen, mamá de José María Figueres. (Tomada del Facebook de José María Figueres/Tomada del Facebook de José María Figueres)

La Fracción de Liberación Nacional expresó su pesar por la muerte de doña Karen Olsen Beck, viuda de Pepe Figueres y madre de José María Figueres Olsen.

A través de un mensaje oficial, el partido manifestó su profundo dolor por la pérdida de una figura de gran trayectoria política y social en el país.

“La Fracción de Liberación Nacional lamenta profundamente el fallecimiento de Karen Olsen Beck, exprimera dama de la República, exdiputada y madre del expresidente de la República, José María Figueres Olsen. Nuestras sentidas condolencias para toda su familia”, expresó el partido.

Desde La Teja enviamos nuestras condolencias a la familia.

