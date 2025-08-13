A Ariel Robles no le molesta que lo comparen: “Hace más un gato en la ciudad que un jaguar”

El diputado Ariel Robles dice que no le molesta que la diputada Ada Acuña lo haya comparado con un gato; al contrario, le agrada la idea.

Él aseguró que le gustan los gatos y que ellos se comen las ratas, así que podría sentirse identificado con ellos.

Ariel Robles dice que le gustan los gatos porque se comen las ratas. (Rafael Pacheco)

El tema de los gatos en el plenario legislativo empezó el lunes pasado, cuando la diputada oficialista Ada Acuña dijo que no iba a discutir con Don Gato y su pandilla en el plenario, sobre el proyecto de las jornadas 4x3, haciendo alusión a la fracción del Frente Amplio.

Inmediatamente después de que ella dijera eso, le dieron la palabra a Ariel, quien iba a hablar sobre las mociones de la iniciativa, y abrió el micrófono con un inesperado ¡Miau!, lo que causó risa en algunos diputados y enojo en otros.

El legislador dice que no le molesta que lo comparen con los gatos. (Archivo)

Robles es candidato presidencial del Frente Amplio y le consultamos si no cree que ese tipo de acciones podrían restarle seriedad a su campaña, pero él dice que no.

“En mi caso no (me afecta) porque, en realidad, yo asumo la candidatura presidencial como persona y tengo mis características, tengo mi forma de reír, tengo mi forma de enfrentar las críticas, tengo mi forma de enfrentar los enojos.

Robles dice que en la ciudad los gatos son más útiles que los jaguares. (AFP)

“Cuando alguien tiende a ofender, yo siempre lo que hago es sonreír o bromear, es una forma de decirle: ‘A mí no me ofenden esas cosas’. Realmente, que doña Ada nos haya dicho que somos la Pandilla de don Gato me hizo reaccionar así, creo que es parte de la identidad que tiene mucha gente joven que chotea con cosas”, manifestó.

Ariel Robles hizo como gato en el plenario y salió regañado

Robles hasta aprovechó para mandar unos cuantos filazos a los jaguares.

“A decir verdad, a mí hasta me gusta que me comparen con un gato. Finalmente, los gatos son control de plaga, se comen las ratas, entonces un poco sí; capaz de que hasta me puedo sentir identificado. A veces, hacen más los gatos aquí en la ciudad que lo que pueda hacer un jaguar”, agregó Ariel.