A mamá de 12 hijos a la que le pusieron los santos óleos, pudo estrenar ropita un Día de la Madre por primera vez

La historia de doña Patricia Lorena Solano Lobo, vecina de Aserrí, es una de esas que le erizan la piel a cualquiera.

A sus 56 años lleva en el corazón la experiencia de ser madre de 12 hijos, ocho mujeres y cuatro hombres, y cada uno es para ella una bendición que Dios le puso en el camino.

Sacó adelante a 12 hijos y por primera vez celebró el Día de la Madre estrenando ropa. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Su vida de mamá empezó temprano, a los 16 años, y terminó de parir a los 32. Entre el primero y el último hijo pasaron apenas 16 años, lo que significa que prácticamente vivió su juventud embarazada.

“De la mano de Dios todo ha sido posible. Ser mamá de 12 hijos no es fácil, pero siempre pongo a Dios por delante y así uno logra salir con todo en la vida”, contó.

LEA MÁS: Una de nuestras mamás ganadoras tiene una historia de vida que hace aún más meritorio todo lo que se ganó

Detrás de esa fuerza también está su propia madre, doña María Teresa Lobo Bolaños, quien fue un pilar fundamental.

En Ekono doña Patricia fue asesorada para su ropita por doña Jessenia Vargas. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

“Ella me apoyó en todo, me cuidaba los chiquitos y me dio fuerzas para seguir. Siempre digo, ‘Dios primero y mi mamá después’, porque ambos están en las buenas y en las malas”.

Santos óleos

Pero no todo en su vida ha sido color de rosa. Hace 33 años, durante un parto de gemelos, estuvo a punto de morir. Los bebés se adelantaron a los seis meses y medio, y además ella enfrentaba una tuberculosis y una bacteria en el estómago.

La situación era tan crítica que un sacerdote les echó los santos óleos a los tres, porque la medicina no daba esperanzas. “Nos habían dado menos de 24 horas de vida, pero para la gloria de Dios aquí estoy, y mis gemelos hoy tienen 33 años y están sanos”.

LEA MÁS: Vecina de Desamparados de 81 años y mamá de siete hijas saldrá por primera vez en prestigiosa revista

Ese milagro marcó un antes y un después en su vida. Desde entonces, doña Patricia le sirve a Dios y dedica parte de su tiempo a ayudar a los jóvenes de su comunidad para que se alejen de las drogas.

Doña Patricia encontró unos zapatos preciosos en del Barco. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

“Ser madre para mí es un orgullo, cada hijo es un motor que me impulsa a seguir adelante. Tengo 12 motores que me levantan cada día con positivismo y alegría”, asegura con una sonrisa.

Como muchas mamás guerreras de Costa Rica, le toca pulsearla en lo que sea. Vende platanitos y verduras en la calle, hace rifas, cuida chiquitos, limpia casas, acompaña adultos mayores y hasta hace trámites en hospitales para ganarse unos colones o bien recibir alimentos a cambio.

“Una madre hace lo que sea por sus hijos. Yo siempre busco cómo llevar sustento a la casa y Dios nunca me abandona”.

LEA MÁS: Mamá de 14 hijos pasó 11 años y dos meses embarazada: “Si volviera a nacer hasta tendría más”

Como una reina

Por todo ese esfuerzo, doña Patricia fue una de las cuatro mamás elegidas este año para vivir un chineo inolvidable gracias a La Teja y varias marcas amigas.

A bordo de un Hyundai Santa Fe del año, vivió un día completo lleno de sorpresas: ropa nueva en Tiendas Ekono, zapatos de del Barco, electrodomésticos en Artelec, almuerzo de primera en Caribbean Delights, parrillada cortesía de Carnes San Martín, productos de limpieza de Fort3 y hasta una sesión de fotos profesional en la revista Perfil.

De hecho, junto doña Cinthia Salazar (49 años), doña Adela Sándigo (51) doña Miriam Ramírez (81 años), saldrán en la edición de setiembre de Perfil.

Zulay de la Torre de IECSA, dejó más preciosa a doña Patricia. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

“Es la primera vez en mi vida que celebro el Día de la Madre estrenando ropa. Jamás imaginé ser modelo ni salir en una revista, y ahora hasta pude ir a comprar sin preocuparme por los precios. Eso solo Dios se lo da a uno, y estoy muy agradecida”, confesó emocionada.

LEA MÁS: Grandes marcas se unieron a La Teja para llenar de impresionantes regalos y felicidad a cuatro mamitas

Junto a ella también fueron homenajeadas otras tres guerreras que representan a miles de madres costarricenses que nunca se rinden: mujeres que enfrentaron enfermedades, adversidades y aún así se mantienen firmes por sus familias.

Premio de Dios

Doña Patricia asegura que nunca olvidará ese día porque le demostró que las mamás también merecen ser consentidas.

“Una siempre piensa en los hijos y deja lo de uno para después. Pero ese día sentí que Dios me premió por todo lo que he luchado”.

Con tremenda alegría doña Patricia posó para la revista Perfil. (Jose Cordero/José Cordero)

Su consejo para otras madres es claro: “Nunca dejen de luchar por sus hijos. Ellos son nuestra fuerza. Por ellos uno hace lo que sea, y con la ayuda de Dios siempre se encuentra la salida”.

Hoy, entre recuerdos de lucha, milagros de vida y la sonrisa que no se borra de su rostro, doña Patricia reafirma lo que siempre ha creído: que ser madre es el regalo más grande del cielo, y que cada hijo es una prueba viva del amor de Dios.