Abren matrícula para el curso teórico de manejo dirigido para personas sordas

En octubre se realizará el curso teórico de manejo dirigido a personas sordas en Paso Ancho. (MOPT/MOPT)

Si usted es persona sorda o conoce a alguien con esta condición y aún no tiene el curso teórico de manejo aprobado, esta es una buena oportunidad.

LEA MÁS: Sindicato habría advertido sobre falla en radar a Aviación Civil y al MOPT hace meses

La Dirección General de Educación Vial (DGEV) del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que en octubre se impartirá este curso en la sede Regional de Paso Ancho, en San José.

Las lecciones se realizarán del 13 al 17 de octubre en un horario de 9:00 a.m. a 11:30 a.m., de lunes a jueves. El viernes 17 se realizará la prueba.

El MOPT recordó a los participantes que todas las lecciones son obligatorias. Si se ausentan a una clase, reprueban el curso.

Además, señaló que todas las lecciones contarán con la interpretación en Lengua de Señas Costarricense (LESCO).

LEA MÁS: Más de 29 mil personas solicitaron la cédula digital en el TSE, ¿sabe cuántas personas ya la tienen?

Para matricular, debe contar con requisitos como tener el usuario y la contraseña para ingresar al sistema, así como el pago del entero que tiene un valor de 5.000 colones.

El MOPT advirtió a los usuarios sordos que deben asistir a todas las clases o sino reprueban el curso. (MOPT/MOPT)

Si usted no tiene un usuario ni una contraseña, debe ir a una sede de Educación Vial para que le brinden los datos que necesita.

La matrícula del curso es sencilla. Solo debe ingresar a este enlace: https://servicios.educacionvial.go.cr/Formularios/MatriculaPruebaTeorica, donde debe ir a “Matrícular prueba teórica”. Allí debe hacer clic en la pestaña “Regular” con la indicación “Personas con Discapacidad Auditiva (sordos)” y llenar toda la información que se solicita.

LEA MÁS: Abogados del denunciante de Arnold Zamora acusan al ministro y anuncian acciones legales