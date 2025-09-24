Sindicato habría advertido sobre falla en radar a Aviación Civil y al MOPT hace meses

Todos los vuelos fueron suspendidos esta mañana en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría por una falla en el radar. (Jesus Fung Yan/Cortesía AERIS)

El Sindicato de Controladores Profesionales de Aproximación de Costa Rica (Siproc) habría advertido al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y a la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) sobre los problemas en el radar, meses antes de que ocurriera el incidente este miércoles 24 de setiembre.

A través de un comunicado, el sindicato aseguró que las autoridades no atendieron las advertencias que se realizaron en junio de este año.

“Desde el mes de junio, en reuniones sostenidas con el señor ministro de Transportes y el director general de Aviación Civil, advertimos sobre las recurrentes fallas en los sistemas de radar y comunicaciones del aeropuerto. En dichas instancias, señalamos que estas deficiencias podrían derivar en un apagón total, como el ocurrido, recientemente, en el Centro de Información de Vuelo”, indicó el SIPROC.

“Sin embargo, nuestras advertencias no fueron atendidas por los jerarcas del MOPT y la DGAC, ni se les otorgó la importancia que merecen, a pesar del riesgo evidente que representan para la seguridad aérea”, añadió.

Por eso, el sindicato responsabilizó de la situación que ocurrió esta mañana en los aeropuertos Guanacaste y Juan Santamaría, a la DGAC y a todas las unidades involucradas en la gestión de la navegación aérea.

Todos los vuelos tuvieron que ser suspendidos este miércoles debido a los problemas en el radar, causados por una falla en el sistema eléctrico que alimenta los sistemas.

Miles de pasajeros estuvieron varados en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría por una falla en el radar que ocurrió este miércoles 24 de setiembre. (Cortesía/Cortesía)

A las 10:54 a. m. se restableció el sistema eléctrico y se reanudaron las operaciones en ambos aeropuertos.

De hecho, después de que se abriera el espacio aéreo, el MOPT anunció la apertura de una investigación sobre lo ocurrido.

Este medio consultó al MOPT si tenía conocimiento sobre la advertencia que, presuntamente, había hecho el Siproc, pero al cierre de esta nota, no habíamos obtenido respuesta.

