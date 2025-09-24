Esta es la cantidad de vuelos afectados por la falla en el radar del aeropuerto Juan Santamaría

Más de 100 vuelos fueron afectados por la falla en el control de radar en el aeropuerto internacional Juan Santamaría. Foto: Cortesía para La Teja (Cortesía/cortesía)

Este miércoles 24 de setiembre se reportó una falla en el control de radar de los vuelos del país, por lo que las autoridades del aeropuerto internacional Juan Santamaría, así como el Daniel Oduber en Liberia, suspendieron los viajes que tenían programados los pasajeros durante la mañana.

LEA MÁS: ¿Cuándo termina el curso lectivo 2025?

AERIS informó que el sistema eléctrico en el aeropuerto, ubicado en Alajuela, fue restablecido y las operaciones áreas se reanudarán de forma gradual.

Esta es la cantidad de vuelos que fueron afectados por la falla:

64 vuelos comerciales.

8 vuelos de cargas.

65 vuelos domésticos.

Es decir, un total de 4.580 pasajeros estuvieron varados sin poder viajar y preocupados de que sus planes fueron demorados.

AERIS solicitó a los pasajeros consultar en su aerolínea para verificar el estado de sus vuelos.

Una fuente oficial le detalló a La Teja que algunos de los vuelos de salida que fueron afectados son Volaris 4068, Lacsa 626, Copa 465, Sansa 5799, TIBCX, Lacsa 650, Sansa 1020, Sansa 1150, Sansa 1174, Sansa 1146, American 304, Air Canada 956, United 1447 y Aeromexico 657.

LEA MÁS: Delegación de la banda de Zarcero está varada en el aeropuerto Juan Santamaría por falla en el radar

De hecho, 60 personas de una delegación de la Banda Municipal de Zarcero fueron de las afectadas, pues tenían un vuelo programado esta mañana a San Francisco, con destino final a Hawái. Eddy Hidalgo comentó a La Teja que los integrantes se enteraron de la situación en la madrugada y, desde entonces, están varados en el aeropuerto.

Una delegación de 60 personas de la Banda Municipal de Zarcero está varada en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría por el problema del radar. (Eddy Hidalgo/Eddy Hidalgo)

Se espera que la delegación viaje al país norteamericano en horas de la tarde. La Banda Municipal de Zarcero representará a Costa Rica en el Aloha Festival en Waikiki, Hawái.

LEA MÁS: Costa Rica estrena este miércoles una histórica moneda de ¢25, ¡tiene que verla!