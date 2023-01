Abuelita debutó en los Juegos Paranacionales 2023: “Me siento como una chiquilla de 15 años”

Doña Juanita Rodríguez Fonseca es una abuelita que tiene 67 años cumplidos y bien vividos.

Este 2023 debutó como atleta en el parabaloncesto de los Juegos Paranacionales Icoder 2022-2023.

Doña Juanita deja todo en la cancha en cada partido. (Cortesía Fecoba)

Nunca se imaginó ser atleta de Juegos Paranacionales, por eso es algo que está disfrutando al máximo.

“Me siento como una chiquilla de 15 años. En mi vida jamás imaginé estar en este ambiente tan lindo de Juegos Ncionales, es un orgullo para mí”, comenta doña Juanita, quien es nativa de Pital de San Carlos, pero que vive desde hace muchos años en Guadalupe de Cartago, por eso representa al cantón brumoso.

Tiene dos hijos y un nieto. Esta abuelita nos cuenta que desde hace muchísimos años hace deportes, pero que tiene solo siete de haberse metido en el parabaloncesto, algo que le costó tamaño poco porque jamás había tocado una bola de básket y cuando la invitaron usaba muletas o bastón, nunca antes usó silla de ruedas.

Esta guerrera es sobreviviente de cáncer. Cuando tenía 21 años, en menos de un mes, después de una caída, le detectaron cáncer en su pierna izquierda y sin que pudiera asimilarlo pasaron pocos días y le amputaron esa pierna izquierda.

“Fue durísimo para mí perder mi pierna. El primer golpe fue que me dijeran que tenía cáncer porque uno piensa inmediatamente en muerte, después, cuando me confirmaron que me cortarían la pierna porque si no lo hacían me quedaban solo tres meses de vida.

Histórica. Doña Juanita es la primera mujer que juega parabaloncesto en Juegos Paranacionales. (Cortesía Fecoba)

“Cuando me cortaron la pierna se me derrumbó todo, lo perdí todo: el novio, el trabajo, caminar, en fin, fue uno de los golpes más duros de mi vida. Quería morirme, quería como tirarme desde el ventanal del hospital. No entendía cómo todo me cambió en menos de un mes”, recordó.

Le tocó aprender a caminar cuando le pusieron una prótesis en su pierna izquierda. También, aprender a usar muletas y bastón.

“El proceso fue muy largo y me costó mucho reponerme...yo digo que ya pasé por donde asustan”, explica.

Parabaloncesto

Hace siete años un amigo la invitó a entrenar parabaloncesto con un grupo de señoras que entrenaban. Ella confirmó la presencia, pero a la hora de las verdades no fue.

“No fui porque me decía que no era un deporte para mí, ya que era en silla de ruedas y yo jamás había usado. Sin embargo, me volvieron a invitar y esa segunda vez sí fui.

“No sabía absolutamente nada del baloncesto, nunca había tocado ni una bola, pero desde el primer momento me gustó y me enganché. Para mí fue un esfuerzo doble porque tuve que aprender parabaloncesto y aprender a usar una silla de ruedas, además, aprender a usar la silla de ruedas en un partido de parabaloncesto y a manejar el balón sentada en la silla. Era mucho para mí y hasta pensé en irme para la casa”, comenta.

La pitaleña que juega para Cartago es toda alegría cuando está jugando. (Cortesía Fecoba)

Doña Julia disputó ya seis campeonatos nacionales, pero hasta ahora debuta en Juegos Nacionales.

Un evento mágico

“Los Juegos Nacionales son un evento especial, mágico, son algo muy lindo. No puedo decir que era mi sueño porque nunca imaginé estar aquí y pasarla tan bien. Disfruto al máximo cada partido en un ambiente especial.

“Yo lo doy todo en cada juego, por eso disfruto como un lindo sueño este debut en Juegos Nacionales. En este ambiente una se rejuvenece. Le aumenta la salud y la vida. Tengo siete años de practicar parabaloncesto y solo alegrías me ha dado”, afirma.

Si hay algo que nunca se imaginó es estar disputando medallas con el baloncesto siendo ya toda un abuelita.

“Me siento perfectamente de mi condición física. Espero poder aportar un bonito grano de arena al cantón y luchar duro por las medallas. Cuesta, lo sabemos, pero no es imposible”, advirtió.

El parabaloncesto se está disputando en el gimnasio del Colegio El Carmen de Alajuela. Ahí mismo doña Juanita, al final de la semana pasada, hizo historia al convertirse en la primera mujer que participa en un partido oficial de baloncesto en silla de ruedas en nuestro país.

A los 21 años un cárcer le arrebató su pierna izquierda y hasta le hablaron de tres meses de vida. Ella sufrió mucho, pero se levantó. (Cortesía Fecoba)

“Qué me iba a imaginar yo a los 21 años, con todo el mundo a mi alrededor derrumbado, que a mis 67, ya siendo abuela, iba a competir en Juegos Nacionales. En verdad que me siento como una chiquilla de salud y mentalmente.

“Este ambiente deportivo me llena de salud y de mente positiva, me llena de vida. La gran fe del equipo es ganar una medalla para Cartago, por eso lo damos todo, aunque es complicado. Si puedo volver mil veces, lo haré porque en Juegos Nacionales me siento más que feliz”, aseguró.

Si bien los Juegos Deportivos Nacionales Icoder 2022-2023 significan la edición 40 y participan 5.143 atletas debidamente clasificados; 2.384 mujeres y 2.759 hombres, en representación de 76 comités cantonales de deportes y recreación y tres consejos municipales de distrito, es la segunda edición de los Juegos Paranacionales con una representación de 142 atletas en seis disciplinas deportivas: atletismo, natación, tenis de mesa, baloncesto, boccias (bochas) y tenis en silla de ruedas.