Entre tortas chilenas, patines y medallas de oro

Maripaz Herrera Coto es una patinadora que ganó dos medallas de oro y una de plata para el cantón de Mora en la edición 40 de los Juegos Deportivos Nacionales Icoder 2022-2023.

Al mismo tiempo es una excelente repostera e, incluso tiene su propio emprendimiento, que se llama Lela Bakery (Panadería), nombre en honor a su bisabuela materna.

Tiene 19 años, fue criada en Santa Ana y ahora vive en Ciudad Colón. Todavía sobre sus patines nos contó que lo de la repostería es una herencia de sus bisabuelos, quienes le enseñaron a amar la cocina y a hacer cada producto con todo el amor del mundo.

Maripaz en el primer lugar, patinando duro rumbo al oro en el polideportivo de Palmares. (Federación Costarricense de Patinaje)

Llegó a los actuales Juegos Nacionales con dos grandes sentimientos en su corazón, pasión total por ganar medallas de oro, y nostalgia profunda porque fueron sus últimas justas y eso le arruga el corazón, ya que es el evento que le dio tantas alegrías desde que disfrutó los primeros en que participó en el 2014.

“Hubo dos cosas que siempre me gustaron desde muy pequeñita, cocinar y patinar. La cocina por herencia y el patinaje porque un día cuando mi familia se pasó a Ciudad Colón vi entrenando a patinadores élite y me enamoré de los patines para siempre. Tenía 11 años.

“Mis bisabuelos maternos (Edgar Madrigal y Gaudelia Porras) y mis bisabuelos paternos (Esperanza Hernández y Guillermo Herrera), tenían panadería y por eso crecí entre postres, panes y cocinando en todo momento”, explicó la patinadora.

En estos Juegos 2022-2023, la primera medalla de oro que ganó Maripaz fue en 10 mil metros puntos; esta modalidad le asigna 2 puntos al primer lugar y 1 punto al segundo lugar en cada vuelta y el que más puntos haga es el que gana.

Con dos oros y una plata se despidió de los Juegos Nacionales 2022-2023. (Federación Costarricense de Patinaje)

La segunda medalla fue plateada y la ganó en 10 mil metros eliminación; en esta modalidad, dependiendo de la cantidad de vueltas y los competidores los jueces deciden en cuáles vueltas eliminan al que pase en último lugar hasta que quedan tres quienes son los que disputan el oro, la plata y el bronce.

El segundo oro fue en 10 mil metros combinado puntos y eliminación; en esta modalidad hay 2 puntos al primer lugar y 1 al segundo en cada vuelta y también se va eliminando el último en ciertas vueltas hasta que quedan solo tres. Gana el que más puntos haga.

“No puedo explicar la sensación que siento en mi vida cuando estoy patinando. Hay mucho de satisfacción, porque uno ve en el patinaje como cada día se mejora en tiempos. Patinando me siento feliz. Eso sí, se ocupa mucha concentración en cada prueba para saber qué hacer y cómo hacerlo.

“Ganar medallas de oro es la mayor satisfacción que una puede tener; es saber que todo el esfuerzo y sacrificio en cada entrenamiento, cada mañana, dio sus frutos”, explica la atleta del cantón de Mora.

Torta chilena

Hace dos años nació Lela Bakery, el nombre es en honor a su abuelita Gaudelia. Es un emprendimiento que la hace muy feliz, porque entiende muy bien que está logrando un ingreso económico mientras disfruta su otra gran pasión, cocinar.

Esta torta chilena que hace Maripaz es famosa en Mora, es la que más le piden. (Federación Costarricense de Patinaje)

“Hago tortas chilenas, alfajores, empanadas de pollo y carne, palitos de queso, prensas navideñas. La especialidad de la casa, lo que mejor me queda, sin duda alguna, es la torta chilena, es la que más me piden y la que la gente más me piropea.

“Aprendí solita a hacer la torta chilena, paso a paso y a pura prueba y error. Son muchas las personas que me dicen que mi torta chilena es la más rica que se han comido…yo les creo”, dice con alegría y orgullo.

¿Qué siente al cocinar? “Es un pasatiempo todavía porque cuando cocino me relajo, me desestreso. Siempre me acuerdo de mis bisabuelitos y me lleno de orgullo de poder continuar con esa herencia que me dejaron. Cocinar es para mí un viaje a la felicidad, es alegría. Cuando cocino se me olvida el mundo entero, los problemas, me despejo y hago a un lado todo”, respondió.

¿Cómo combina la repostería y el patinaje? “Le falta a esa receta el estudio. Los lunes, miércoles y viernes, me levanto a las 5 de la mañana y entreno hasta las 11 de la mañana, porque me toca gimnasio. Llego a la casa a cocinar y de 6 de la tarde a las 9 de la noche estudio Ingeniería Industrial en la Universidad Fidélitas. Los martes y jueves entreno de 5 a 7:30 de la mañana”.

Maripaz, con una bicimoto que se compró gracias a su emprendimiento (que por cierto usted puede comprarle llamando al 8507-2619) se encarga de ir a entregar los pedidos. En ocasiones, gracias a Dios como ella dice, siente que no da abasto de tanto pedido, pero le pone bonito y siempre sale con todo.

¿Después de Juegos Nacionales? “Seguir entrenando, porque el 4 y 5 de febrero, en San Carlos, es la primera fecha del Campeonato Nacional de Patinaje de Velocidad. Además, apurarme con los pedidos que me hicieron mientras estaba compitiendo en Juegos Nacionales y volver con todo a la universidad, ya gané mi primer año y eso me ilusiona demasiado”, concluyó.

Ella recibe los pedidos, cocina y se encarga, además, se repartir cada deliciosura en una bicimoto. (Federación Costarricense de Patinaje)

¿Sobre el adiós a los Juegos Nacionales? “Lloré de alegría por los triunfos, de nostalgia por el adiós y de agradecimiento por tantos momentos especiales. Me sentí muy cómoda en la pista, me fue bien en las pruebas. Todo se dio en ese ambiente de nostalgia, en el cual lo di todo en mis últimos juegos. Los Juegos Nacionales me dieron demasiado tanto así que soy seleccionada nacional desde hace 11 años y eso tiene que ver casi todo con Juegos Nacionales”.