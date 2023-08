Abuelita necesita ayuda para sacar adelante a nieto con parálisis cerebral

Merelyn amó a su hijo con todas sus fuerzas. Foto: Cortesía. (Cortesía Fundación RN)

Doña Blanca Centeno se despierta todos los días con la preocupación de cómo hará para sacar adelante a su nietico Santhiago.

El pequeño está por cumplir dos añitos y tiene parálisis cerebral, por lo que ocupa cuidados especiales y una alimentación específica, por lo que doña Blanca tiene que hacer milagros para estirar la platica que gana vendiendo pan. Ellos viven en Santa Teresita de Turrialba.

La mamá de Santhiago, Merelyn García, murió el 30 de junio de este 2023 luego de luchar tres años contra la Leucemia.

La joven mamá murió el 30 de junio a sus 24 años. Foto: Cortesía. (Cortesía Fundación RN)

Merelyn se dio cuenta del diagnóstico de cáncer cuando tenía tres meses de embarazo. Los médicos pensaban que tendría un aborto espontáneo con la primera quimioterapia, pero no fue así, las oraciones que ella y su familia hicieron a Dios ayudaron a que el embarazo llegara a los cinco meses y tres semanas.

Santhi nació pesando solo 900 gramos y sus primeros seis meses de vida los pasó internado. Él no tiene malformaciones en su cuerpito, pero el daño cerebral es grande debido a las secuelas de la quimioterapia que le ponían a la mamá mientras él estaba en su vientre.

El sueño de Merelyn era superar el cáncer para cuidar a su hijo y darle mucho amor, ya que desde que nació los médicos le dijeron que era probable que él viviera poco tiempo, pero lamentablemente la enfermedad la venció.

Santhiago extraña mucho a su mamá. Foto: Cortesía. (Cortesía Fundación RN)

Santhi es un campeón que se ha aferrado a la vida, su abuela dejó de trabajar para cuidarlo, pero eso complicó mucho la situación económica, ya que doña Blanca tiene a cargo también dos hijos menores de edad.

Como si no fuera bastante complicada la situación de esta humilde familia, el horno en el que hacía pan para vender se dañó, ya que no estaba hecho para hacer grandes cantidades de pan, pero ella no tenía otra opción, así que le sacó el jugo hasta donde ya no pudo más.

Alimentación especial

Doña Blanca Centeno está urgida de manos solidarias, ya que entre los cuidados que necesita su nietico está una dieta especial que incluye verduras y carnes, ya que es alimentado por sonda, además, se le da ensure tres veces al día.

Esta familia necesita ayuda para salir adelante. Foto: Cortesía. (Cortesía Fundación RN)

Al pequeño lo tiene que llevar dos veces a la semana al hospital de Niños a distintas citas, por lo que también gastan mucha plata en pasajes.

De momento, doña Blanca no cuenta con ayuda estatal. Cuando Merelyn estaba con vida tenía una pensión de ¢80 mil que era una gran salvada, pero cuando murió, les suspendieron la ayuda.

Los gastos son muchos: alquiler de vivienda, servicios básico, los gastos de viajar al hospital y terapias, comprar insumos para curaciones, pañales, toallas húmedas, alimentación y otros.

Santhiago pasó los primeros seis meses de su vida internado. Foto: Cortesía. (Cortesía Fundación RN)

Santhi es muy pequeño para entender qué pasó, dónde está su mamita, pero se nota que la extraña mucho.

Si usted desea ayudar a esta familia se puede comunicar al número de la fundación RN 6230-7471, o bien hacer llegar su donación monetaria por medio de Sinpe Móvil a ese mismo número. También puede hacer una transferencia bancaria a la cuenta IBAN: CR26015118610010003289, ambas están registradas al número de Cédula Jurídica: 3-006-812680 de la Fundación RN.

Si quiere hacer donación de comida, pañales (talla XXX6) gasas, aplicadores o algún otro artículo, puede comunicarse a la fundación y pedir que le envíen un mensajero que viaja por toda la GAM recogiendo ayudas.