Caramelo, un perrito viejito y novelero, es el Perro Más Teja: Conozca su bella historia

Cualquier que ve a Caramelo se lo quiere comer, pero a besos y caricias, pues es una belleza de perrito.

Este peludito es un adulto mayor que tiene 12 años de edad, unos 65 en años humanos, es de Cartago y como dice su dueño, don Eduardo Solano Calderón “solo le falta hablar”, porque es superinteligente.

Este peludito ganó el concurso que hicimos a finales del mes pasado para encontrar el Perro Más Teja del país, al ser el perrito que más apoyaron en Internet.

Vean el porte de ligador con que Caramelito posó para esta foto. Todo un galán. (Rafael Pacheco Granados)

El próximo mes de diciembre Caramelo llega a los 13 años. Desde que tiene dos meses llegó a la vida de don Eduardo quien lo adoptó como su “perrhijo” y lo trata como a todo un rey, pero es porque Caramelo se lo ha ganado y de sobra.

“Tuve otro perrito que se llamaba también Caramelo, pero se me escapó y me lo envenenaron al mismo tiempo que a otro perrito de una muchacha que colabora con Rescate Animal. Al ver mi dolor me ofreció un cachorrito de varios que tenían mitad salchicha y mitad zaguatico. Le dije que sí.

“El cachorrito tenía dos meses de nacido cuando me lo llevé para la casa. Ante el dolor por la pérdida decidí también ponerle Caramelo ya que llegó a mi vida a curar el dolor que sentía y ocupar un lugar muy especial”, nos explica el papá del peludito.

Caramelo llegó a la vida de don Eduardo hace 12 años. (Rafael Pacheco Granados)

Este perrito ganador que pesa 10 kilos y es quien despide y recibe con mucho amor a don Eduardo cada vez que se va a trabajar. Ahora esas despedidas duran poco por él trabaja a la par de la casa y a cada rato le está dando vueltas. Es realmente mutuo el cariño que sienten el uno por el otro.

Muy juguetón

A Caramelo hay varias cosas que le encantan, una de esas son los paseos a las instalaciones del TEC porque puede chirotear libremente ya que ahí hay bastante campo abierto.

Hay algo que odia y apenas la ve se esconde y es la escoba, a la que le tiene pavor, por eso cuando se pone exquisito y no quiere comer, con solo nombrarla, rapiditico deja su tacita sin jamita.

Es un peludito que da besos, es bien juguetón y les contamos algo, puede ser que esté cerca de cumplir sus 13 años, pero tiene la energía y el alma de un cachorrillo de 2 años.

Está bien que don Eduardo lo chinea mucho, pero es que Caramelo se lo gana por ser tan lindo. (Rafael Pacheco Granados)

No para de andar de aquí para allá todo el día, con solo decirles que hay noches que el papá tiene que levantarse como a la una de la mañana a esconderle la bolita porque no deja el teque-teque.

Don Eduardo en ocasiones duda bastante si Caramelo es perro porque tiene habilidades de gato: caza ratas, no puede ver una porque se le tira encima y ninguna se le escapa, además, es igual de eficiente con las cucarachas, las mata al instante.

Podemos decir con toda seguridad que Caramelito es amante de Mozart porque le fascina que le pongan música instrumental para perros. Esa música lo relaja y lo duerme rapidito, eso sí, hablamos de que se duerme casi siempre hasta después de las 10 de la noche. Tiene cuerda a pesar de su edad.

Novelero

¿Saben por qué se duerme hasta después de las 10 de la noche? No van a creer, parece cuento chino, pero es verdad, Caramelo no se pierde un solo capítulo de “Infiel” la novela turca que da Canal 7 todos los días, la cual por cierto va buenísima porque están investigando a Raimundo y todo el mundo porque se desapareció la esposa del protagonista.

Nada más vean, don Eduardo lo alza y Caramelo de una vez se pone a darle cariño. Se aman. (Rafael Pacheco Granados)

Vieran que Caramelito tiene tremendo pegue en Cartago centro, tanto así que a don Eduardo le pusieron 50 mil colones en la mano por su peludito. “Jamás lo vendería. Caramelo es mi gran compañía, es un perrito muy educado.

“Cuando llega la hora de la cena, él se acerca y le digo que primero voy a comer yo, entonces se va a sentar y me deja comer tranquilo. Es tan obediente que en la calle usted le puede tirar un muslo de pollo, un buen pedazo de carne y él nada de nada, sabe muy bien que de la calle no se come nada”, explica don Eduardo.

La familia de don Eduardo ama a Caramelo. Cuando él publicó en su WhatsApp que había ganado el “Perro Más Teja”, todo el mundo lo felicitó y nadie se extrañó porque el perrito es bien coqueto e inteligente.

“Caramelo sabe cuando estoy triste. Cuando he llorado, aunque usted no me lo crea, él se acerca y me abraza, entiende que algo me está pasando. Yo a Caramelo lo amo y lo chineo”, acepta el vecino de Cartago.

El perrito y su dueño se ganaron una canasta grandota de productos de nuestros patrocinadores y el honor de ser nuestra contraportada de este viernes.