Duke se metió al mundo de TikTok y sus videos son un pegue

“La verdad es que abrí mi perfil de TikTok al puro inicio de la pandemia, pero nada más hice eso, abrirle, no le dediqué tiempo a hacer videos hasta que hace tres meses ya me puse serio y estoy sacando buenos ratos para consolidarme como tiktokero. La verdad, no me ha ido nada mal, de hecho, me siento toda una celebridad”.

Así nos explica uno de los perros más famosos del país, Duke el Guerrero, sobre sus primeros pasos en la red social TikTok.

Aprovecha TikTok para dar mensajes positivos y educar, como por ejemplo, no comprar un perrito sino adoptarlo. (Cortesía)

Nosotros sabíamos que en Facebook la pegó bonito, pero como recientemente empezamos a ver videos en esa otra red social, pues nos llamó la atención y nos decidimos a llamarlo, sobre todo porque ya pronto, el próximo 8 de julio cumple 7 años de haber sido rescatado y 9 de vida.

La mamá humana de Duke, doña Marianella Navarro Montoya, nos atendió muy amablemente para contarnos esta nueva llegada del perrito símbolo contra la agresión a los animales al mundo de los tiktokeros. Ella fue la voz del peludito.

“Estoy muy contento de haber tomado la decisión de meterme en TikTok porque he sido todo un pegue. Le cuento que mis videos le gustan tanto a los ticos como a los extranjeros, hay mucha gente fuera del país que me sigue”, dice con orgullo el perrito.

Para educar

Tiene un poco más de siete mil seguidores en TikTok y más de 37.500 Me Gusta y todos los mensajes que le dejan son superpositivos, algo que lo tiene más que contento porque no se le olvida que en Facebook hubo algunas personas que le tiraron duro, pero él ya los perdonó.

Por supuesto que su llegada al mundo tiktokero fue, es y será siempre de la mano con lo que ha sido su costumbre en cuanta aparición hace el Guerrero: educar a niños, jóvenes y adultos en el respeto que se le debe tener a los animales.

Uno de los videos más vistos en los últimos tiempos es el que hizo, precisamente, para mandarle un claro mensaje a los humanos: “Que la vida te trate como tu tratas a los animales. Digamos no al maltrato animal. Eduquemos contra el maltrato”.

Los nuevos seguidores le preguntan qué fue lo que le pasó. (Cortesía)

Como los usuarios de Facebook y TikTok son tan diferentes, nos cuenta Duke que en esta nueva red en la que ahora se mueve, los seguidores le preguntan qué fue lo que le pasó porque, diay, no era tan popular como en Facebook.

“He tenido que rescatar videos del pasado que hice para explicarle mi caso a la gente; sin embargo, ya tengo casi todo listo para hacer un video nuevo contando mi historia al estilo TikTok, mis seguidores se lo merecen”, dice con un aire de influencer que nadie se lo quita de encima.

Triste recuerdo

Aquí hacemos un alto en el camino para recordarles a todos que el 8 de julio del 2016 un desalmado le pegó un machetazo tan fuerte a nuestro peludito que le arrancó la mitad del hocico, la nariz y gran parte de sus dientes. Cuando lo rescataron nadie daba ningún pronóstico de vida, incluso hasta lo dieron por muerto.

El salvaje machetazo de un humano se volvió viral en redes sociales y cientos de miles de ticos se solidarizaron con Duke. Gracias a que otros humanos se unieron y lo dieron todo por la vida del peludito, él pudo superar la agresión y sobrevivió.

Después de aquel 8 de julio, el perrito se convirtió en un símbolo contra la agresión animal y poco tiempo después lo adoptó doña Marianella, su mamita actual con quien vive feliz y contento en Guácimo. Por un tiempo vivió frente al mar, algo que le encantaba, pero le disparaba las alergias, entonces tuvieron que pasarse de casa.

Duke quedó mutilado y a algunas personas les impacta su apariencia física, sobre todo porque los ticos entendemos que ese impacto es producto de una salvajada humana.

Epilepsia

Hay una muy buena noticia que nos cuenta el peludito y tiene que ver con su salud: tiene más de tres meses que no sufre un ataque de epilepsia. En notas anteriores les contamos que de un pronto a otro desde hace como dos años a Duke le comenzaron a dar ataques de epilepsia y eso lo obligó a hacerse un montón de exámenes y a tomar pastillas todos los días.

Ya está mejorcito de la epilepsia, por dicha no le dan ataques hace tres meses. (Cortesia)

Las pastillas que toma afectan el hígado y los riñones; sin embargo, también de eso ha mejorado muchísimo, lo que le da chance de dedicarse más a hacer los videos que tanto le gustan a los tiktokeros, eso sí, el que no le gustó para nada fue el de la “bañación”, porque “bañaron a un inocente”, dijo al contar que lo agarraron distraído y lo bañaron, algo que no le gusta mucho.

El control que debe tener Duke con el veterinario es constante, por eso siempre le pide colaboración a la gente para poder pagar las citas y las medicinas. Si usted quiere ayudarle económicamente al Guerrero, puede depositar en el Sinpe 6204-0849.