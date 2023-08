Abuelo, perro de 27 años, pega un ladrido de auxilio por sus amiguitos de Territorio de Zaguates

Su mamá humana murió de manera repentina. El perrito estaba destinado a terminar en la calle. Ese triste escenario resultaba inevitable, hasta que aparecieron dos ángeles y Territorio de Zaguates.

Una amiga de la mujer fallecida tenía claro lo que ese animalito representaba y no dudó en llamar a Territorio de Zaguates. Ella quería que lo rescataran, para cambiar su destino.

Cuando Lya Battle y Álvaro Saumet, fundadores del santuario, llegaron a recogerlo, calcularon, gracias a los documentos que quedaron en la casa, como el control de vacunas, que la edad del animalito rondaba los 12 años. De inmediato, lo bautizaron Abuelo.

Abuelo protagoniza una muy linda historia, como uno de los perros rescatados por Territorio de Zaguates y que ahora vive como un rey. (Cortesía)

Abuelo vivió en Territorio de Zaguates cerca de 10 años. Cuando Lya y Álvaro estimaron que cumplía 22 años, hicieron una fiesta en grande. Le cantaron cumpleaños y el viejito endulzó su día con un delicioso queque, mientras que sus amiguitos perrunos del santuario lo miraban, muy antojados, por supuesto.

La pachanga fue tal que subieron un vídeo en la página en Facebook para que nadie se perdiera ningún detalle.

“Después de subir el video, una gran amiga me escribe y me dice que quiere adoptar a Abuelo. Yo no lo podía creer”, relató Lya.

Fue así como el animalito, cuyas canas se apoderaban cada vez más de su pelaje, terminó en la casa de Gabriela y su esposo Arnoldo. Una adopción sin precedentes, pues se estimaba que en ese momento tenía 22 añitos.

“Lo adoptamos el 10 de noviembre del 2018. Vimos la publicación tres días antes, cuando cumplía 22 años. Se me estrujó el corazón, pues contaban que el refugio ya era duro para él y que querían una casa donde tuviera su propia cama”, recordó su mamá adoptiva.

Esta familia decidió adoptar a Abuelo, tras ver un vídeo en Facebook con la celebración de sus 22 años. Ya casi tienen 5 años de tenerlo. (Cortesía)

En tres meses, Abuelito sumará 5 años de vivir con su nueva familia, o sea, según los cálculos de quienes lo aman, cumplirá 27 años.

“Pensamos que pasaría su último año con nosotros, pero no fue así, más bien, está más chineado que nunca”, contó Gabriela, mientras que su rescatista se llena de alegría al saber que el viejito querido “vive como un rey”.

Ladrido de ayuda

Este final feliz contrasta con la realidad que afronta Territorio de Zaguates, debido al fuerte aumento en los gastos que tienen, mes a mes, para cubrir las necesidades de los 1.800 perritos, aproximadamente, que atienden.

Eso tiene muy preocupados a las dos personas que hace 15 años decidieron disponer de una finca, en Santa Bárbara de Heredia, para levantar el santuario.

Por ejemplo ellos cada semana adquieren 200 sacos de 30 kilos. Antes de la guerra entre Rusia y Ucrania, cada compra costaba $4.200 dólares (2.200.000 colones), pero ahora esa misma factura llega a casi $8 mil (4.200.000 colones).

Territorio de Zaguates tiene cerca de 1.800 perritos. Sus fundadores compran 200 sacos de 30 kilos por semana, por los que pagan casi $8 mil. (Cortesía)

A eso se suma que la mayoría de donaciones Territorios de Zaguates provienen del extranjero, es decir, en dólares. Y este año, el dólar vale menos colones, es decir, cambiar las donaciones a la moneda tica significa menos platica, en comparación al año pasado.

“Tenemos una hemorragia constante de plata. Por todo lado vemos cómo se va achicando la ventana de oportunidades para cumplir con las obligaciones para mantener a flote la finca con todos los perritos”, explicó su fundadora.

Incluso, las adopciones se convirtieron en un factor en contra, pues desde antes de la pandemia, Territorio de Zaguates permanece cerrado al público, por diposición del Ministerio de Salud.

Eso impactó la cantidad de perritos que se iban con una nueva familia. Eso ocurría antes hasta con 5 animalitos por semana; ahora puede ser solo uno.

LEA MÁS: Territorio de Zaguates la pulsea para construir una clínica veterinaria

“La gente llegaba los fines de semana, caminaban, se enamoraba de un perro y se lo llevaban. Era más fácil conseguir adoptantes, por eso, el número de perros en adopción era mayor. Al estar cerrados, sin caminatas, la fluidez de adopción se redujo”, lamentó Lya.

El auxilio canino también responde a que Salud pidió hacer varios trabajos y mejoras en la finca, por lo que parte del dinero se destina ahora al pago de maquinaria, materiales y mano de obra, quedando menos para la comida de los perritos y otros gastos.

El cierre golpeó la billetera de Territorio de Zaguates de otra manera, debido a que no pueden vender artículos que antes ofrecían a sus visitantes, como camisetas, botellas y otros recuerdos del lugar. Esa entrada de platita ya no existe, hasta que puedan abrir de nuevo.

Colabore

Si usted desea apoyar a Lia, Álvaro y sus 1.800 zaguatitos, puede donar mediante la página www.territoriodezaguates.com o con depósitos SINPE, al número 8387-5130, a nombre de Lya Battle Bonilla.

Así, este icónico santuario podrá continuar con esta titánica labor y así muchos otros perritos tengan una historia con final feliz, como el famoso Abuelo.