Activista afrodescendiente: “A Rodrigo Chaves se le olvidó cuántos votos sacó en Limón”

Como agua para chocolate están los vecinos limonenses de las comunidades del Caribe sur por el desplante que sintieron les hizo el presidente Rodrigo Chaves la mañana de este martes en Puerto Viejo de Talamanca.

Petición de mejorar el agua que les suministra el AyA es lo que reclamaron los vecinos de Manzanillo también. (Cortesía)

Según la agenda del mandatario, estaría a las 8:00 a.m. en un desayuno en la municipalidad de Talamanca, a las 9:00 a.m. tenía reunión con los representantes indígenas y a las 9:50 a.m. una actividad en la Casa de la Cultura de Puerto Viejo. Pero Chaves canceló -a última hora- esta actividad en Puerto Viejo y según prensa de Casa Presidencial todo se debió a “complicaciones de tiempo en agenda”.

“Rodrigo Chaves prometió comerse la bronca en este país, pero la bronca va segregada, y me parece un irrespeto total y rotundo para la población afrodescendiente. Estamos en la celebración de nuestro mes de acuerdo a la ley 9526, él llega a la provincia y atiende solamente a la gente que seguramente le va a echar flores, pero viene a una provincia que está cargada de problemas, que ya no estamos para flores, tenemos solo espinas”, expresó Xinia Smith, activista afrodescendiente que se quedó esperando.

Una lucha por que les permitan tener las escrituras de sus propiedades también es la que dan los vecinos de Puerto Viejo. (Captura pantalla)

Smith añadió que Chaves viene poniéndole un bozal a la gente para que no hable de la tenencia de tierras ni de política, y se le olvidó que la época de la esclavitud ya no está y de ahí su malestar.

“Es un irrespeto para la población de una provincia tan golpeada y me pregunto si la bronca está segregada, no nos nombraron a un representante afrocaribeño. Pusieron a una persona que no conoce a la población y desde ahí inicia el irrespeto. Qué lástima, porque don Rodrigo tiene que recordarse cuántos votos sacó de la provincia, a la gente que sí le dio el voto, siento que merecen respeto y dentro de ellos hay muchos afrodescendientes”, agregó la activista.

Reiteró que tanto hombres como mujeres de la comunidad ya no saben qué hacer para que les resuelvan la tenencia de tierras, la educación que está muy mal y el acceso al agua que llega muy sucia.

Limonenses se sintieron burlados por el presidente Rodrigo Chaves

“Chaves llegó a la Municipalidad y dentro de la agenda que se manejaba se dijo que se iba a atender a la población por 40 minutos pero eso no pasó y los compañeros que lograron ingresar, no podían hablar libremente de los temas que uno necesita tocar, entonces, ¿para qué vino? Esa gasolina del helicóptero que se gastaron, se la hubiesen guardado para ayudar algunos centros educativos que están críticos”, agregó Smith.

“Él prometió comerse la bronca y eso significa amarrarse el cinturón, los zapatos y enfrentar a la población. No queremos escándalo, simplemente queremos respuestas, qué va a hacer por nosotros y vemos que es uno más del paquete”, dijo molesta la limonense.