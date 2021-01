“Después de que me recuperé un poco fui al Inamu a ver en qué me podían ayudar y me dijeron que mi tema debía resolverse en los Tribunales porque era algo legal, pero ahí tampoco me han resuelto nada. El hombre que me atacó sigue en fuga, dicen que está en Nicaragua y a cada rato me llaman para decirme que están apunto de detenerlo, pero nada que lo agarra, él sigue libre como si no hubiera hecho nada.