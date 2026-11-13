Alcalde Roberto Thompson irá al OIJ por amenaza: “Le vamos a quemar la casa”

Alcalde acudirá al Poder Judicial para denunciar amenaza. (Mayela López/Diseño Canva)

Recientemente, el alcalde del cantón central de Alajuela, Roberto Thompson, denunció mediante una publicación en Facebook una amenaza que recibió a través de un comentario en redes sociales.

La amenaza del usuario hacia el alcalde gira en torno a la oposición que el político ha sostenido frente a la creación de un relleno sanitario en las cercanías de la comunidad de Turrúcares, perteneciente al cantón alajuelense.

En la publicación se observa cómo una persona lo amenaza con quemarle su casa, además de insultarlo. Ante esto, el alcalde respondió qué hará al respecto.

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“Les presento a Keneth. Forma parte de la ´manada´ organizada para atacar con furia. En su mayoría aprovechando el acceso a mis redes sociales y a través de un perfil falso para proteger su identidad. No lo conozco. Como él hay muchos otros. Aunque no importa si existen o no“.

El político indicó que este tipo de personas son “el reflejo de la decadencia de una sociedad en donde hoy reinan los gritos, las ofensas y las descalificaciones”.

El propio alcalde compartió la amenaza en su perfil de Facebook. (Captura/Captura de pantalla)

Asimismo, Thompson indicó a La Teja que se siente sorprendido por esta situación en torno a su hogar.

“Si hay algo sagrado es el hogar de uno, la familia”, expresó Thompson, al mismo tiempo que dijo que no van a tolerar que las redes sociales sean usadas como una herramienta de amenaza.

“Estaremos en las próximas horas presentándonos al Organismo de Investigación Judicial para que este asunto se investigue y por supuesto se sienten la responsabilidad del caso. Yo creo que ya el país tiene la obligación de parar esto. Y esto no solo en el caso mío, estoy seguro que se da en muchas otras circunstancias”.

Asimismo, indicó que hace un llamado al pueblo de Costa Rica para que se reflexione sobre esto, y se utilicen las redes sociales como instrumentos positivos, de manera que se erradiquen este tipo de comportamientos.

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“Por nuestra cuenta seguiremos en la misma posición que hemos mantenido, opuestos a la instalación del basurero y en defensa de la dignidad del pueblo de Turrúcares, del cantón y también del país, con argumentos técnicos y jurídicos que los tenemos y los hemos puesto a disposición de las autoridades competentes”, indicó el alcalde.

Por su parte, el secretario del Partido Liberación Nacional, Miguel Guillén, indicó que las amenazas contra el alcalde merecen ser repudiadas.

“Las amenazas contra el alcalde Roberto Thompson, por defender a Turrúcares frente a la instalación de un botadero de basura, merecen nuestro más categórico repudio. Nuestra solidaridad con Roberto y con cada alcalde y alcaldesa que cumple su deber de defender a las comunidades, aun frente a presiones e intimidaciones”, indicó Guillén.