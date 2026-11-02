¿Alguien la espía? Magistrada investigada por millonario préstamo denuncia que le mandaron un dron a su propiedad

La magistrada Patricia Solano, presidenta de la Sala III, denunció un presunto sobrevuelo de dron encima de su propiedad. (Mayela López /La Nación)

Patricia Solano, magistrada de la Sala III, compareció este lunes ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, tras ser convocada para rendir cuentas sobre un crédito millonario que recibió por parte de la asociación solidarista de empleados del Poder Judicial.

Durante su interpelación en el foro legislativo, la magistrada denunció que, en el marco de los cuestionamientos públicos que se le realizan por este financiamiento, se han presentado diversas acciones ilegales que vulneran directamente la privacidad de la propiedad que ella adquirió con dichos recursos.

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Solano aseguró a los diputados que, aunado a la intromisión que se habría provocado en su vida personal a raíz de la investigación, se registró el sobrevuelo irregular de un dron sobre el terreno ubicado en Parrita.

“Presentaré la denuncia para que se investigue quién ha realizado esta intromisión, porque curiosamente vean que hasta un dron sobrevoló la propiedad que adquirí en Parrita, y bueno, ¿quién voló el dron y a quién pertenece? Resulta que los drones, para quienes no lo saben, tienen un prontuario y se sabe cuál dron es y cuál dron llegó. Así que denunciaré ante el Ministerio Público y llegaré hasta las últimas consecuencias".

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Finalmente, la magistrada recordó que el Código Penal de Costa Rica tutela jurídicamente la privacidad del domicilio. Bajo esta premisa, aseguró que el dispositivo invadió su esfera privada, por lo que advirtió que quien ejecutó el vuelo, así como las personas que hayan organizado u ordenado dicha acción, deberán responder por ello ante la justicia.