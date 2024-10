Alianza entre el Frente Amplio y Liberación Nacional nació muerta por esto que dijo un diputado

La supuesta alianza política entre el Frente Amplio y Liberación Nacional, de la que se habló durante los últimos días, nació muerta.

El diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio, fue el que se encargó de sepultarla al dar un contundente mensaje.

“El Frente Amplio impulsa una amplia convergencia progresista con sectores y organizaciones diversas con las que podamos coincidir con una agenda mínima, con el Partido Liberación Nacional no hay conversación alguna y no vemos viable una alianza por razones obvias, son un partido que abandonó la social democracia desde hace décadas, que obedece casi de forma total a sectores económicamente poderosos, que son quienes finalmente terminan definiendo sus orientaciones sobre temas centrales", dijo Acuña.

Jonathan Acuña puso fin a supuesta alianza con el PLN. (Albert Marín)

A Liberación Nacional no le hizo nada de gracia lo que dijo el frenteamplista, por lo que el secretario general de la agrupación, Miguel Guillén, le contestó con tono fuerte.

“Don Jonathan Acuña no ha demostrado actuar como un verdadero demócrata ni ha priorizado los intereses del país por encima de sus propios objetivos. Lamento profundamente sus ataques e imprecisiones. Quiero aclararle que no estamos pidiendo permiso para trabajar en beneficio de Costa Rica; su dogmatismo le impide ver con claridad el delicado momento que estamos viviendo. Además, es importante señalar que en ningún momento le he planteado una alianza con el Frente Amplio. Mi propuesta es clara: se trata de construir una convergencia que incluya a sectores fundamentales como el campesinado, los educadores, los estudiantes, el sector productivo, y a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país", expresó Guillén.

Los dos partidos buscan alianzas, pero el FA no quiere nada con el PLN

El rumor de una posible alianza entre esos dos partidos políticos empezó luego de que el diputado Ariel Robles, del Frente Amplio, dijera que están dispuestos a hacer alianzas.

“Ante el escenario adverso que se enfrenta, la única vía posible para un gobierno real y acorde a la historia de nuestro país es un diálogo amplio, en el que nos movamos desde un colectivo más allá de nuestras miradas, sumando sectores para conversar y pensar en un futuro”, expresó Robles, luego de que la presidenta del FA, Patricia Mora, indicó que esta agrupación no cierra la puerta a unirse a una coalición de partidos para el 2026.

Miguel Guillén, secretario del PLN, le respondió a Acuña. (Albert Marín)

“Yo creo en una alianza de los sectores progresistas para vencer el autoritarismo. Pero no solo vencerlo, sino que gobierne para la gente y recupere este país de la situación crítica que vive”, agregó el legislador.

Guillén había reaccionado a las palabras de Robles y dijo que ellos también estaban dispuestos a alianzas.

“Coincido con lo planteado por el diputado Ariel Robles en el sentido de articular una alianza democrática de partidos de centro y sectores de la sociedad costarricense”, había dicho en esa oportunidad.