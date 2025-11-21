Alianza entre Saprissa y DC Comics provoca que coleccionistas y aficionados de otros equipos quieran la camisa de Batman

Este jueves, el Deportivo Saprissa sorprendió al país al anunciar una alianza comercial por dos años con la reconocida marca DC Comics, noticia que hizo felices a muchos coleccionistas y seguidores del club.

Las primeras camisetas inspiradas en Batman ya son un éxito

Esta unión generó su primer proyecto: dos camisetas oficiales del club con temática de Batman, una negra para los juegos en casa y otra blanca para partidos de visita.

El anuncio provocó miles de reacciones dentro y fuera del país y, aunque muchos celebraron la alianza, algunos aficionados recibieron la sorpresa de su vida.

Las nuevas camisetas de Saprissa inspiradas en Batman son un éxito entre coleccionistas. (Cortesía/Cortesía)

Uno de ellos es Eduardo Salazar Gaméz, morado de 46 años, fiel seguidor del equipo y seguidor del Caballero de la Noche. Él conversó con La Teja sobre la emoción que sintió con el lanzamiento.

“Fue una gran sorpresa. Tenemos una amistad en el grupo de Batman Costa Rica que es diseñador y que de casualidad es el diseñador de la camiseta del Deportivo Saprissa y él nos informó que venían unos productos y unas cosas de una gran alianza que podíamos hacerle una exhibición, que él iba a ver cómo lo ligaba con la temática, pero jamás pensé que iba a estar ligado con la camiseta del equipo. Yo tuve la gran sorpresa el día de ayer y fue algo que yo realmente agradezco. Tener la oportunidad de poder ser parte de este lanzamiento es una gran oportunidad como fanático de ambas, de la institución morada y del héroe que más me gusta. Ya es mi camiseta favorita de todas, es muy bella”, relató.

Eduardo Salazar y parte del Grupo de coleccionistas de Batman Costa Rica estuvieron en la presentación de la camiseta (Cortesía/Cortesía)

Una colección que une dos pasiones

Salazar compartió detalles de sus colecciones, tanto del club como del personaje, y es que son tantas cosas que ni siquiera las ha contado.

“No he contado cuántas cosas tengo, pero son bastantes relacionadas con el personaje Batman, unas 500. Del Deportivo Saprissa tengo mucho; uno colecciona camisetas, gorras, peluches, almohadas, llaveros, tarjetas. Tengo la tarjeta morada del Banco Nacional, tengo los vasos de Burger King, mi billetera; son muchas cosas alusivas al equipo. El coleccionismo siempre lo trae uno adentro, entonces cuando uno ve algo que le gusta, una tacita, algo básico, uno siempre trata de conseguirlas”, explicó.

Eduardo ya tiene las dos camisetas de Batman y espera estrenar alguna este sábado en el juego contra Herediano. Además, está convencido de que se vienen más productos de la alianza y quiere conseguirlos todos, pues es completista; siempre intenta tener todos los lanzamientos de una línea.

Las nuevas camisetas de Saprissa inspiradas en Batman son un éxito entre coleccionistas. (Cortesía/Cortesía)

Hasta aficionados del Herediano quieren la camiseta

La fiebre por Batman también tocó a los rivales. El periodista Christopher Camacho, aficionado del Herediano y coleccionista del personaje, confesó que está pensando en comprar la camiseta del Saprissa.

“Soy fanático de Batman, pero también del Herediano. La camisa me parece una belleza; Saprissa está demostrando por qué siempre destaca a nivel internacional con los uniformes y creo también que está dando un paso pionero en la industria del fútbol a nivel mundial, con esta colaboración con DC. Es más, incluso como aficionado a Batman y al fútbol, estoy pensando en adquirir la camiseta”, afirmó.

Su colección del Caballero de la Noche también tiene muchas piezas, y asegura que la camiseta negra de Sapriss sería una adición especial.

“Primero es una camiseta bellísima y segundo, Batman es uno de los personajes más icónicos de la cultura popular del planeta. Además, tiene el toque único de que, según me dijeron conocidos, viene con ilustraciones de Dan Mora, quien es un orgullo en el mundo geek nacional. Y como amante del fútbol digo: hace falta que le metan este tipo de amor a las camisetas de los equipos. Vea lo que ha pasado con la camiseta de la Sele que lleva años recibiendo más críticas que piropos”, concluyó.

Christopher Camacho es Herediano, pero un gran fiebre de Batman y por ello piensa en comprar la chema de Saprissa (Cortesía/Cortesía)

Fiebre total por las nuevas camisetas

La respuesta del público ha sido masiva. Aficionados, coleccionistas y seguidores de Batman han comprado la camiseta negra y la blanca, lo que confirma el éxito rotundo de la alianza. Para muchos, Saprissa marcó un precedente en el fútbol regional al unir el deporte con una de las marcas más icónicas del entretenimiento mundial.

Camacho es uno de los más grandes coleccionistas del país, tiene de Marvel, Batman, Dragón Ball, Chewbacca, Pokemón y más (Cortesía/Cortesía)