Sí claro, la gente ahora se está cuestionando por qué el Banco Central compró las letras del tesoro para para pagarle a este reguero de personas que están en huelga, eso los deja mal parados. Luego, para nadie es un secreto que los sindicatos no quieren renunciar a sus privilegios porque presentaron treinta y nueve propuestas para el plan fiscal y es increíble que en ninguna renuncian a sus beneficios y luego da la impresión que ellos no saben y no tienen interés de cómo se maneja la economía de un país.