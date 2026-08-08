Nacional

Anotaron un golazo y ganaron el partido con la trivia mundialista de La Teja

Lectores demostraron rapidez y conocimiento y fueron premiados por la Trivia Mundialista

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Por Eduardo Vega

Había que tener buen toque, velocidad, estrategia y capacidad para tomar decisiones en pocos segundos.

No era fácil y el tiempo jugaba en contra. Por eso destacamos a los tres lectores de La Teja que lograron ganar con la Trivia Mundialista que les tuvimos durante la Copa Mundo de la FIFA United 2026.

Michelle Campos gano al participar en la Tricia Mundialista
Michelle Campos ganó un aire acondicionado con nuestra Trivia. (La Nacion/La Nacion)

Sabemos que la mayoría de los aficionados lectores saben de lo que estamos hablando, pero por si alguno desconoce, les recordamos que en nuestro sitio web, www.lateja.cr, les ofrecimos la mejor y más inmediata información sobre cada selección que participó en el mundial.

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Además, datos históricos significativos, las estrellas que considerábamos iban a brillar y el calendario completo de partidos que actualizamos minuto a minuto.

Cristóbal Alvarado fue uno de los ganadores de la Trivia Mundialista de La Nacion.
Cristóbal Alvarado también se ganó un aire acondicionado con nuestra Trivia Mundialista. (La Nacion/La Nacion)

Además, había una trivia con preguntas mundialistas que tenían el reto de ser respondidas perfectamente y en el menor tiempo posible. Fue una trivia con preguntas del Mundial 2026 y de otros mundiales.

Como esperábamos, los más fiebres y conocedores del fútbol se animaron a la trivia y recibimos cientos de respuestas. Hubo tres ganadores porque respondieron en el menor tiempo posible. No olviden que la trivia contabilizaba el tiempo de respuesta y solo daba 15 minutos para completar todas las preguntas.

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Con tremenda alegría, les informamos oficialmente que ya se entregaron los premios a los ganadores. Fueron dos los que se ganaron un aire acondicionado: Michelle Campos (respondió en 35 segundos) y Cristóbal Alvarado (36 segundos). Marta Rojas (37 segundos) se ganó tres días y dos noches en un hotel en la playa.

Doña Marta Rojas se ganó dos noches y tres días en un hotel de playa con la trivia mundialista de La Teja
Doña Marta Rojas se ganó dos noches y tres días en un hotel de playa. (Cortesía/Cortesía)

Nos alegra mucho haber cumplido con nuestros lectores, quienes disfrutaron de la mejor información del mundial y al mismo tiempo anotaron un golazo con los premios que se ganaron. ¡Felicidades!

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Eduardo Vega

Eduardo Vega

Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.

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