Anuncian nueva vacunatón contra fiebre amarilla y definen cuándo se realizará

Cientos de viajeros buscan la vacuna contra la fiebre amarilla para visitar países en donde circula esta enfermedad, y que la piden como requisito de ingreso. (John Durán )

El Ministerio de Salud anunció una nueva jornada de vacunación contra la fiebre amarilla y la cual se realizará la próxima semana.

Debido a eso, el lunes 25 de agosto, a partir de las 2 p.m., habilitará nuevas citas a través de este enlace: https://www.ministeriodesalud.go.cr/citas/citas.html, donde los viajeros a Colombia deberán llenar un formulario.

La jornada de vacunación se realizará el martes 26 y miércoles 27 de agosto, en un horario de 8 a.m. a mediodía en el Estadio Nacional.

El ministerio señaló que esta vacunatón está dirigida exclusivamente a las personas que viajarán al país sudamericano entre agosto y setiembre.

Asimismo, advirtió que solo se aceptarán a viajeros que hayan adquirido su boleto aéreo antes del 1 de agosto, es decir, si usted compró su tiquete durante esta semana y tiene un viaje pronto, no podrá ser vacunado.

Las autoridades también anunciaron que se habilitarán 300 citas para cada día, así que aproveche esta jornada para solicitar su cita antes de que se agoten.

Recordemos que la fiebre amarilla es una enfermedad vírica aguda y es transmitida por mosquitos infectados. Para prevenir su contagio, las autoridades recomiendan la vacunación contra este mal.

Entre los síntomas que genera la fiebre amarilla están dolores de cabeza, dolores musculares y abdominales, escalofríos, náuseas, vómitos y más.

