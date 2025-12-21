Aporte al IVM subirá desde enero de 2026: esto es lo que pagarán trabajadores y patronos

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) informó que el aporte para el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) aumentará a partir del 1 de enero de 2026.

Las autoridades indicaron que la contribución que realizan los patronos, los trabajadores y el Estado a este régimen incrementará en 0.5 puntos porcentuales, de los cuales 0.16 corresponderán a los trabajadores y patronos, y 0.18 al Estado.

Esto significa que habrá un ingreso adicional de alrededor de 80 mil millones de colones anuales.

La CCSS anunció que el aporte al IVM aumentará a partir de enero de 2026. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Según la CCSS, el aporte total para el régimen de pensiones pasará del 11,16% al 11,66% por cada salario e ingreso reportado.

“Este incremento de 0.50 p.p. fortalecerá la sostenibilidad y la liquidez del IVM para continuar financiando el gasto en el pago de las pensiones en curso. En términos generales, el incremento corresponde a 160 colones, tanto para los trabajadores como para los patronos, por cada 100 mil colones de salario reportado”, dijo Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la CCSS.

De esta forma aumentarán las tasas de contribución al IVM a partir del 1 de enero de 2026.

Patronos: De 5,42% a 5,58%

Trabajadores: De 4,17 a 4,33%

Estado: De 1,57% a 1,75%

La CCSS indicó que de enero a noviembre de este año, este régimen ha otorgado nuevas pensiones a 26.743 personas, para un total de 393.837 pensionados.

¿Qué pasará con los trabajadores independientes y los asegurados voluntarios?

Las autoridades indicaron que la Junta Directiva de la Caja avaló la distribución del ajuste al porcentaje de cotización para los trabajadores independientes y los asegurados voluntarios.

Esta distribución se realizará por medio de un ajuste de 0.16 puntos porcentuales adicionales para el afiliado, 0,16 puntos porcentuales para el Estado y 0,18 puntos porcentuales para el Estado.

La Junta Directiva de la CCSS avaló la distribución del ajuste al porcentaje de cotización para los trabajadores independientes y los asegurados voluntarios. (Canva/Canva)

Para los trabajadores independientes y los asegurados voluntarios, la contribución pasará del 11,16% al 11,66% de los ingresos reportados.

Actualmente, con datos a setiembre de este año, hay 393.048 trabajadores independientes y asegurados voluntarios afiliados a la Caja.

Este ajuste también regirá a partir del 1 de enero de 2026.

