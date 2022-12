¡Aproveche! Dekra tendrá horario especial el 31 de diciembre y el 8 de enero

Más de 146 mil vehículos, con placas terminadas en 1, 2 y 3, aún no tienen su inspección vehicular al día y por eso Dekra tendrá un horario especial el 31 de diciembre y el domingo 8 de enero, un día antes de que finalice la amnistía para dichos vehículos.

“En Dekra hacemos un llamado a aquellos conductores que tengan autos con placas terminadas en 1,2,3 y que aún no estén al día con la inspección, a que acudan a nuestras estaciones lo más pronto posible, ya que el período de amnistía vencerá el próximo 9 de enero. Tenemos horarios especiales el 31 de diciembre y además abriremos el domingo 8 de enero, para que los ticos puedan ir a realizar su inspección”, declaró Julio Rodríguez, gerente general de la empresa alemana.

¡Cuidado se le olvida pagar el marchamo a tiempo!

Aproveche estos días para ponerse al día y evitar multas. Foto: Cortesía de Dekra. (Cortesía Dekr)

El horario para las sedes este 31 de diciembre en Heredia, Alajuela, Santo Domingo, Cartago, Alajuelita, Puntarenas, Guápiles, San Carlos y Pérez Zeledón será de 6 a.m. a 2 p.m., mientras tanto en Liberia, Cañas, Nicoya y Limón darán el servicio de 8 a.m. a 12 p.m. y el domingo 8 de enero las 13 estaciones se mantendrán habilitadas con horario de 8 a.m. a 5 p.m.

Del 28 de octubre (día en el que Dekra inició operaciones en el país) al 27 de diciembre, han llegado 226.240 vehículos, de esos 44.202 han hecho reinspección, es decir un 19,5%.

¿Va para la playa en carro? ¡Cuidado le hacen una multa!

Recuerde que la multa por no tener la inspección técnica al día es de ¢55 mil y que el 1º de enero las estaciones de Dekra permanecerán cerradas.

Si necesita sacar una cita para llevar su vehículo a la inspección técnica vehicular, puede hacerlo por medio del centro de llamadas de Dekra marcando el número 4000-1100, en un horario de lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. O, si lo prefiere, puede hacer el trámite por medio del sitio web www.dekra.cr.